Νικαράγουα: Κλείνει οριστικά την πρεσβεία στην Γερμανία

Με οριστικό κλείσιμο της πρεσβείας της στην Γερμανία προχωρά η Νικαράγουα, ύστερα από προσφυγή στην οποία προχώρησε η δεύτερη στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, με την κατηγορία για συνέργεια στη διάπραξη γενοκτονίας των Παλαιστινίων από το Ισραήλ. H Νικαράγουα ακυρώνει όλες τις διπλωματικές της σχέσεις με τη Γερμανία, ενώ όλες οι υποθέσεις που διαχειριζόταν η πρεσβεία του Βερολίνου, θα μεταφερθούν στην Αυστρία. Σύμφωνα με πληροφορίες του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών, στη Γερμανία ζουν εκατοντάδες Νικαραγουανοί, ενώ αντίστοιχα περίπου χίλοι Γερμανοί κατοικούν στην Νικαράγουα.

Όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Ορτέγα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η πρεσβεύτρια της χώρας στη Βιέννη θα γίνει και πρεσβεύτρια στη Γερμανία, ενώ επιβεβαιώνεται και από το Γερμανικό πρακτορείο πως όλες οι υποθέσεις της Νικαραγουανής πρεσβείας στη Γερμανία μεταφέρονται σε εκείνη της Αυστρίας. H κίνηση αυτή της λατινικής χώρας ήταν αναμενόμενη, ύστερα από τις κατηγορίες που έχει θέσει ενώπιον του Διεθνούς δικαστηρίου κατά της Γερμανίας σχετικά με την προμήθεια όπλων στο Ισραήλ που συμβάλλουν στη διάπραξη γενοκτονίας. Η ακρόαση ξεκίνησε τη Δευτέρα 8 Απριλίου και η Νικαράγουα ζητά από το δικαστήριο την επιβολή έκτακτων μέτρων προς τη Γερμανία.

#Nicaragua has intensified pressure on #Germany at the #ICJ regarding its complicity in #Israel ’s genocide against #Palestine . Nicaragua’s legal team pointed to the UN’s Genocide Convention, which outlines “complicity in genocide” as a punishable act. #Netanyahu #GazaGenocide‌ pic.twitter.com/L6kRnKyUOl

Σύμφωνα με τις κατηγορίες που αποδίδει η Μανάγουα στη Γερμανία, η τελευταία ενώ γνωρίζει τις πράξεις παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου που διαπράττει το Ισραήλ στην Παλαιστίνη και ενώ έχει ήδη προηγηθεί μία καταγγελία της Νοτίου Αφρικής εναντίον του Ισραήλ για τη διάπραξη γενοκτονίας, εξακολουθεί να προμηθεύει τη χώρα με στρατιωτικό εξοπλισμό. Στην καταγγελία διευκρινίζεται πως δεν έχει σημασία αν κάποιο οπλικό σύστημα έχει δοθεί στο Ισραήλ για την απευθείας χρήση του ή εάν έχει αποθηκευτεί για μελλοντική χρήση. Παράλληλα, κατηγορεί τη Γερμανία πως δεν τηρεί της υποχρεώσεις της ως συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης για τη Γενοκτονία, που υπογράφηκε ύστερα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τέλος, ζητά από το Διεθνές Δικαστήριο την επιβολή μέτρων στη Γερμανία με ένα από αυτά να είναι η επαναχρηματοδότηση του UNRWA.

Από την πλευρά της, η Γερμανία αρνείται όλες τις κατηγορίες περί βοήθειας στη διάπραξη γενοκτονίας σεβόμενη, όπως ισχυρίζεται, το Διεθνές Δίκαιο. Η νομική ομάδα υπεράσπισης χαρακτήρισε την κατηγορία ως σαθρή και με έλλειψη στοιχείων, ενώ ανέφερε πως γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος στις εξαγωγές προς το Ισραήλ. Αναφέρθηκαν, μάλιστα, πως το 98% των εξαγωγών αποτελούνταν από γιλέκα, κράνη και κιάλια και όχι πολεμοφόδια, όπως ισχυρίζεται η Νικαράγουα. Η Von Uslar-Gleichen, νομική σύμβουλος της Γερμανίας στο υπουργείο Εξωτερικών, δήλωσε πως η ασφάλεια του Ισραήλ αποτελεί προτεραιότητα για τη Γερμανία, δεδομένης της ιστορίας του ναζιστικού αποδεκατισμού των Εβραίων.

“Germany is failing to honor its own obligation to prevent genocide,”

Nicaragua says that Germany is “directly profiting” from genocide in Gaza by supplying weapons to Israel. Here’s what you need to know about Nicaragua’s case against Germany at the World Court. pic.twitter.com/PFjueVFLcG

