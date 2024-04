Ηγέτης Χαμάς Γάζα: Η στιγμή που ο Χανίγια μαθαίνει ότι σκοτώθηκαν τα παιδιά και τα εγγόνια του

Τη στιγμή που ο ηγέτης της Χαμάς, Ισμαέλ Χανίγια, μαθαίνει πως σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά τα τρία από τα έξι παιδιά του, απαθανάτισε κάμερα. Ο Χανίγια βρισκόταν σε μια συνάντηση, όταν ένας συνεργάτης του ενημερώνεται από το κινητό του. Ο Χανίγια τον βλέπει να ξεφυσά και τον κοιτάζει επίμονα. Αμέσως μαθαίνει πως οι Χάζεμ, Αμίρ και Μοχάμαντ έχουν σκοτωθεί, όπως και τα εγγόνια του, τα οποία είχαν βρει καταφύγιο στον καταυλισμό προσφύγων Αλ Σάτι. Μιλώντας στο Al Jazeera, ο Χανίγια είπε ότι περίπου 60 συγγενείς του έχουν σκοτωθεί από το ξέσπασμα του πολέμου και ξεκαθάρισε ότι η Χαμάς δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει από τις θέσεις της, που περιλαμβάνουν την οριστική κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την ασφαλή επιστροφή των εκτοπισμένων Παλαιστινίων στα σπίτια τους.

«Εάν νομίζουν πως βάζοντας στο στόχαστρο τα παιδιά μου, την ώρα που κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις και προτού το κίνημα (της Χαμάς) καταθέσει την απάντησή του, θα υποχρεώσουν τη Χαμάς να αλλάξει τις θέσεις της, τρέφουν ψευδαισθήσεις», δήλωσε ο Χανίγια.

The moment Hamas leader Ismail Haniyeh receives the news that his 3 sons have gone to Allah. He knows he’s next. pic.twitter.com/mjLcjwDK8W

— RadioGenoa (@RadioGenoa) April 10, 2024