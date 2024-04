Επιστράτευση Ουκρανία: Άγριο ξύλο σε όσους προσπαθούν να το σκάσουν

Πολλοί Ουκρανοί αρνούνται να πολεμήσουν και προσπαθούν να διαφύγουν από τη χώρα για να γλιτώσουν την επιστράτευση. Ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ του βρετανικού SkyNews αποκαλύπτει μια σκοτεινή πλευρά του πολέμου, όπου πολλοί Ουκρανοί δεν θέλουν με αυτοθυσία να παραστούν στο μέτωπο υπερασπιζόμενοι την πατρίδα τους. Υπάρχει και μια λιγότερο ηρωική πλευρά, όπως σε κάθε πόλεμο, με πολλούς νέους που δεν είναι έτοιμοι να συναντήσουν τον θάνατο ακόμα. Όσοι αποφεύγουν τη στράτευση περνούν κυρίως από τα σύνορα της Μολδαβίας και της Ρουμανίας, αλλά και από άλλες γειτονικές χώρες, όπως η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Πολωνία. Από εκεί, συνεχίζουν όπως θέλουν τη ζωή τους. Είτε ζητούν άσυλο όταν φτάνουν είτε μετακινούνται σε άλλη χώρα. Σε κάθε περίπτωση, δεν παραδίδονται πίσω στις ουκρανικές αρχές. Όσους πιάνουν ωστόσο, υφίστανται άγριο ξυλοκόπημα, όπως φαίνεται σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε πρόσφατα νόμο για τη μείωση της ηλικίας κατάταξης από τα 27 στα 25 έτη. Επιπλέον, το κοινοβούλιο της Ουκρανίας αναμένεται να ψηφίσει ένα ολοκληρωμένο νομοσχέδιο για την επιστράτευση που θα επιταχύνει τη διαδικασία κατάταξης και θα καταργήσει διάφορες εξαιρέσεις για όσους προσπαθούν να αποφύγουν τη στράτευση.

These men were caught near the border with Romania trying to flee Ukraine.

They are not the only ones who do not want to fight and are trying to avoid conscription

— Sky News (@SkyNews) April 11, 2024