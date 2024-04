Πριτζιόνι για Αταμάν: Ζήτησε σεβασμό από τον προπονητή προς τους παίκτες

Ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του μετά τη λήξη του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Κολοσσό στη Ρόδο (74-79) έστρεψε τα βέλη του προς τον Λούκα Βιλντόσα. «Ο Βιλντόσα δεν ήταν καθόλου καλός. Όλοι πρέπει να παίζουν καλά. Παίκτες όπως ο Βιλντόσα δεν μπορούν να παίρνουν τόσα σουτ. Θα πείτε πως κάνω επίθεση στον παίκτη μου, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι», είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος προπονητής. H έκρηξη του Αταμάν έφερε την αντίδραση του Πάμπλο Πριτζιόνι. Ο παλαίμαχος γκαρντ και νυν προπονητής της εθνικής Αργεντινής (και assistant coach των Μινεσότα Τίμπεργουλβς) υπερασπίστηκε μέσω twitter τον Βιλντόσα και επιτέθηκε στον Αταμάν, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Θα έπρεπε (σ.σ ο Αταμάν) να δείχνει περισσότερο σεβασμό στους παίκτες και να τους βοηθάει να παίζουν καλύτερα αντί να τους κατηγορεί στα ΜΜΕ».

He should have more respect for his players and help them to play better instead of blame them on the media! https://t.co/ASQZw80irY

— Pablo Prigioni (@PPrigioni9) April 9, 2024