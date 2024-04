Τουρκία – Ισραήλ: Εμπάργκο στην εξαγωγή προϊόντων λόγω μη κατάπαυσης του πυρός

Μπλόκο στις εξαγωγές 54 κατηγοριών προϊόντων θα ασκήσει η Τουρκία κατά του Ισραήλ, εξαιτίας των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα. Το τουρκικό υπουργείο Εμπορίου, ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη 9 Απριλίου, την απόφασή του να περιορίσει τις εξαγωγές ορισμένων προϊόντων έως ότου το Ισραήλ κηρύξει άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα και επιτρέψει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας «στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο». Μερικά από τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα είναι κατασκευαστικά υλικά, όπως αλουμίνιο και χάλυβας, χρώματα, ηλεκτρικά καλώδια, δομικά υλικά, καύσιμα και άλλα υλικά. Επιπλέον, η Άγκυρα έχει υποστηρίξει ότι δεν επιτρέπει την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικούς σκοπούς στο Ισραήλ.

Ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, είχε δηλώσει στη χθεσινή συνέντευξη τύπου πως η Τουρκία θα επιβάλλει μία νέα σειρά κυρώσεων κατά του Ισραήλ, καθώς η κυβέρνηση , δεν επιτρέπει ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα από τουρκικά μεταγωγικά αεροσκάφη. «Εδώ και αρκετό καιρό, η ανθρωπιστική βοήθεια παραδίδεται στη Γάζα με αλεξίπτωτα μέσω Ιορδανίας. Είχαμε υποβάλει το αίτημά μας να συμμετάσχουμε σε αυτή την επιχείρηση ανθρωπιστικής βοήθειας με τα φορτηγά αεροπλάνα της Πολεμικής μας Αεροπορίας. Μάθαμε σήμερα ότι το αίτημα αυτό, το οποίο έγινε δεκτό με ικανοποίηση από τις ιορδανικές αρχές, απορρίφθηκε από το Ισραήλ». Υποστήριξε πως δεν μπορεί να υπάρξει καμία δικαιολογία για τα εμπόδια του Ισραήλ στην προσπάθεια να παραδώσουν βοήθεια στους κατοίκους της Γάζας και δήλωσε πως τα μέτρα θα εφαρμοστούν χωρίς καθυστέρηση.

#BREAKING#Turkish Foreign Minister Hakan Fidan says #Türkiye will introduce new measures against #Israel.

▪️Fidan announced that Türkiye’s request to participate in air operations for delivering aid to #Gaza was welcomed by Jordan, but rejected by Israel.

▪️Therefore Türkiye… pic.twitter.com/1sO30SqrOQ

— EHA News (@eha_news) April 8, 2024