Πλημμύρες στην Ρωσία: Χιλιάδες άνθρωποι κινδυνεύουν

Πλημμύρες θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή περισσότερων από 19.000 ανθρώπων καθώς απειλούν την περιφέρεια Κουργκάν που βρίσκεται στη νότια Ρωσία , όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, μερικές ημέρες αφού άνευ προηγουμένου πλημμύρες προκάλεσαν τον εκτοπισμό χιλιάδων ανθρώπων και πλημμύρισαν μια πόλη στην περιφέρεια των Ουραλίων. Επικαλούμενο τον τοπικό κλάδο του ρωσικού υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων, το πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι τουλάχιστον 4.000 κατοικίες μπορεί επίσης να πληγούν. Μέτρα έκτακτης ανάγκης έχουν ληφθεί στην περιφέρεια. «Δεν έχουμε δει τόσο νερό στο Ορενμπουργκ εδώ και πολύ καιρό. Το ρεκόρ χρονολογείται από το 1942, έκτοτε δεν είχαμε πλέον τέτοιου μεγέθους πλημμύρες. Εκεί, τώρα η κατάσταση είναι άνευ προηγουμένου», δήλωσε ο δήμαρχος του Ορενμπουργκ Σεργκέι Σαλμίν, όπως μεταδίδουν ρωσικά ΜΜΕ.

Οι πλημμύρες αυτές χαρακτηρίζονται από τις χειρότερες σε διάστημα δεκαετιών που έπληξαν τις τελευταίες ημέρες σειρά ρωσικών περιφερειών στην οροσειρά των Ουραλίων και τη Σιβηρία, καθώς και τμήματα του γειτονικόυ Καζακστάν, αφού ο τρίτος μεγαλύτερος ποταμός της Ευρώπης έσπασε ένα φράγμα. Η στάθμη του ποταμού Ουράλη, ο οποίος πηγάζει από την οροσειρά των Ουραλίων και χύνεται στην Κασπία, αυξήθηκε κατά αρκετά μέτρα μέσα σε διάστημα ωρών την Παρασκευή και έσπασε φράγμα που είχε δημιουργηθεί εν είδει αναχώματος στην πόλη Ορσκ, 1.800 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας.

Russia: Today, a 3rd breach of the dam in Orsk resulted in even more flooding. https://t.co/ZWC3HBuEKW pic.twitter.com/5vuFfAY52B

— Igor Sushko (@igorsushko) April 8, 2024

Στην πόλη Ορσκ, στην περιφέρεια του Όρενμπουργκ, οι κάτοικοι είναι οργισμένοι και ζήτησαν βοήθεια από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, διαμαρτύρονται καθώς θεωρούν ότι οι τοπικοί αξιωματούχοι τους δεν έχουν κάνει αρκετά για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των χειρότερων πλημμυρών που έχουν καταγραφεί. Το τοπικό μέσο ενημέρωσης Orsk.ru δημοσίευσε ένα βίντεο όπου φαίνονται εκατοντάδες άνθρωποι να διαδηλώνουν μπροστά από το δημαρχείο. Πριν από την κινητοποίηση, η περιφερειακή εισαγγελία είχε προειδοποιήσει για κάθε παράνομη συγκέντρωση, την ώρα που η κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται σε ισχύ, απειλώντας με δικαστικές διώξεις.

Η περιφέρεια του Oρενμπουργκ υποσχέθηκε οικονομικές αποζημιώσεις στους πλημμυροπαθείς και ο κυβερνήτης Ντένις Πάσλερ συναντήθηκε στο Ορσκ με διαδηλωτές, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti. Πριν από τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, ο εκπρόσωπος Tύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι οι κάτοικοι των πλημμυρισμένων περιοχών «υπομένουν στωικά» αυτή τη δοκιμασία και ότι «οι τοπικές αρχές δεν διαμαρτύρονται». Ο επικεφαλής του ρωσικού υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων Αλεξάντρ Κουρένκοφ μετέβη αεροπορικώς σήμερα στην περιφέρεια για να καταγράψει την κατάσταση, αφού αυτό του ανατέθηκε από τον Πούτιν, ανέφερε το υπουργείο μέσω της εφαρμογής Telegram. Ο Κουρένκοφ θα επισκεφθεί επίσης τις περιφέρειες Κουργκάν και Τιουμέν στα Ουράλια, πρόσθεσε το υπουργείο. «Ήδη λαμβάνονται εκεί προληπτικά μέτρα, οι ομάδες διάσωσης έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις και τα μέσα του ρωσικού υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων έχουν τεθεί σε συναγερμό», ανακοίνωσε το υπουργείο.

Flooding has reached Orenburg, Russia: emergency evacuations are underway in the city

Local residents complain that the situation could have been prevented by filling the dam with sand, but the Emergencies Ministry officials did not act. pic.twitter.com/5KdJV9ET1V

— NEXTA (@nexta_tv) April 8, 2024