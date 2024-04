Μητσοτάκης: Έφτασε στη Ρόδο και από εκεί αναχώρησε για Τήλο

Έφτασε στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αναχώρησε αμέσως για το νησί της Τήλου για ολιγόωρη παραμονή. Ο πρωθυπουργός συνοδεύεται από την υπουργό Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, τον υφυπουργό Ναυτιλίας κ. Γιάννη Παππά και τους βουλευτές Δωδεκανήσου Μάνο Κόνσολα, Βασίλη Υψηλάντη και Μίκα Ιατρίδου, καθώς και από τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γ. Χατζημάρκο. Όπως έγινε γνωστό, οι κάτοικοι του νησιού ετοιμάζουν υποδοχή στον πρωθυπουργό και θα συζητήσουν μαζί τους θέματα που τους απασχολούν. Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Αρχαιολογικό Μουσείο και το δημαρχείο του νησιού και σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψης θα ξεναγηθεί στο Κέντρο Κυκλικής Οικονομίας της Τήλου.

Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα επιστρέψει στη Ρόδο όπου θα έχει συνάντηση με πολίτες στο κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια, στις 20:00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στο φόρουμ «EU Tourism: Resilience in the Era of the Climate Crisis» σε ξενοδοχείο του νησιού. Κατά τις εργασίες του Φόρουμ, θα οριστικοποιηθεί και θα υπογραφεί η Κοινή Διακήρυξη της Ρόδου για την Kλιματική Aλλαγή και τον Ευρωπαϊκό τουρισμό. Με τη Διακήρυξη, αφενός ο ιδιωτικός τομέας δεσμεύεται για τις δράσεις που θα αναλάβει ο ίδιος και αφετέρου ζητεί από τη νέα ηγεσία των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαμορφώσει τις κατάλληλες πολιτικές και τα αναγκαία χρηματοδοτικά εργαλεία για την απάντηση στις προκλήσεις της Κλιματικής Κρίσης.

Πηγή: Rodiaki.gr