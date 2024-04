Διασύνδεση POS: “Άφαντες” 10.000 επιχειρήσεις

Αόρατες παραμένουν περί στις 10.000 επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν εμφανίσει καμία ενέργεια στην ΑΑΔΕ σχετικά με τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS. Καθώς το έργο βρίσκεται στην τελική του φάση με το Υπουργείο Οικονομικών να έχει δηλώσει πως δεν υπάρχει καμία πιθανότητα παράτασης, η ΑΑΔΕ έχει δημοσιοποιήσει τα στοιχεία των επιχειρήσεων που έχουν προχωρήσει στην υλοποίηση της διαδικασίας. Όπως έχει δημοσιευθεί, περισσότερες από 255.000 είτε έχουν ήδη ολοκληρώσει (145.000) είτε έχουν κλείσει ραντεβού μέχρι το τέλος Απριλίου (110.000) με τεχνικό, αναρτώντας τα απαιτούμε στοιχεία στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Ωστόσο, ένα ποσοστό 10% εμφανίζεται να μην έχει κάνει καμία απολύτως ενέργεια για τη διασύνδεση των ταμειακών.

Το ποσοστό, όπως υπολογίζεται από τους αριθμούς των επιχειρήσεων ανέρχεται στις 30.000, με τα 2/3 να αποτελούν εποχικά καταστήματα, στα οποία έχει δοθεί ένα επιπλέον περιθώριο να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως και την προηγούμενη μέρα της έναρξης λειτουργίας τους. Απομένει λοιπόν ένα ποσοστό των 10.000 επιχειρήσεων το οποίο δεν έχει πράξει καμία ενέργεια σχετικά με το περιθώριο που έχει δοθεί από το Υπουργείο, ενώ παράλληλα έχει αγνοήσει επιδεικτικά τις οποιεσδήποτε κυρώσεις και προθεσμίες που έχουν τεθεί. Η ΑΑΔΕ έχει ήδη ενημερώσει πως οι έλεγχοι και η επιβολή προστίμων προς τους παραβάτες θα ξεκινήσει άμεσα, δηλαδή από την πρώτη Μαΐου, όπου λήγει η προθεσμία.

Η διαδικασία ελέγχου και προστίμων

Σε πρώτο στάδιο, οι επιχειρήσεις θα λαμβάνουν ειδοποίηση ώστε να προχωρήσουν άμεσα στη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών τους με τα POS ή διαφορετικά να οριστικοποιήσουν ραντεβού με τεχνικό και να το δηλώσουν στην ΑΑΔΕ. Από τη μεριά τους οι επιχειρηματίες οφείλουν να ενημερώσουν την ΑΑΔΕ σχετικά με τους λόγους που έχει υπάρξει η καθυστέρηση και αν αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία ή αμέλεια. Στη συνέχεια, η αρμόδια υπηρεσία θα πράξει ότι προβλέπει η νομοθεσία για την εκάστοτε περίπτωση. Τα προβλεπόμενα πρόστιμα κυμαίνονται μεταξύ 10.000 έως 20.000 ευρώ, αναλόγως με την τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών στοιχείων, ενώ στην περίπτωση που υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, έχει δοθεί η εντολή από την ηγεσία της ΑΑΔΕ και το υπουργείο, ώστε να υπάρξει επιείκεια.

Τα πρόστιμα για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους, εξαιρουμένων των τουριστικών προορισμών, μειώνονται στο μισό και σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας τα πρόστιμα θα διπλασιαστούν, ενώ για κάθε επόμενη παράβαση τα πρόστιμα θα τριπλασιάζονται. Ήδη η ΑΑΔΕ ξεσκονίζει σε πρώτη φάση 1.072 επιχειρήσεις με τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ, που δεν έχουν συμμορφωθεί και τις επόμενες ημέρες πρόκειται να επεκταθούν και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις ασχέτως τζίρου. Στο μεταξύ η ΑΑΔΕ έχει ξεκινήσει ελέγχους σε περίπου 50.000 επιχειρήσεις οι οποίες είναι υπόχρεες εγκατάστασης POS μετά την επέκτασή τους σε 35 κλάδους και πρακτικά σε όλη την αγορά. Εξαιρουμένων και πάλι εποχικών επιχειρήσεων, το πρόστιμο μη εγκατάστασης POS είναι 1.500 ευρώ και είναι πλέον ενεργό.

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας έως την 30η Απριλίου έχουν:

• Οι επιχειρήσεις που δεν προχώρησαν στην διασύνδεση των συστημάτων τους εντός Μαρτίου, αλλά έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τεχνικό εγκατάστασης εντός Απριλίου.

• Επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει στο Μητρώο POS ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν το ταμειακό τους σύστημα με κάποια από τις νέες διαθέσιμες λύσεις all in one, που δεν απαιτεί επιπλέον ενέργειες διασύνδεσης.