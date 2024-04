Νικαράγουα κατά Γερμανίας: Ξεκίνησε η ακρόαση στο Διεθνές Δικαστήριο

Ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου του ΟΗΕ βρίσκεται σήμερα, Δευτέρα 8 Απριλίου, η Γερμανία, ύστερα από τις κατηγορίες της Νικαράγουας σύμφωνα με τις οποίες το Βερολίνο παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο βοηθώντας το Ισραήλ στη διάπραξη γενοκτονίας στη Λωρίδα της Γάζας. Οι κατηγορίες βασίζονται στην πολική και στρατιωτική στήριξη που παρέχει η Γερμανία στο Ισραήλ και ζητά από το δικαστήριο της Χάγης την επιβολή έκτακτων μέτρων ώστε να εμποδίσουν την επιπλέον βοήθεια και αποστολή όπλων. Η Νικαράγουα υποστηρίζει πως το Ισραήλ και η Γερμανία διατηρούν μία «προνομιακή σχέση» η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τη συμπεριφορά της. Στη σημερινή ακρόαση θα παρουσιαστούν τα επιχειρήματα της Νικαράγουας, ενώ αύριο Τρίτη αναμένεται η παρουσία της Γερμανίας.

«Απορρίπτουμε τους ισχυρισμούς της Νικαράγουας», δήλωσε ο Σεμπάστιαν Φίσερ εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών και πρόσθεσε πως «Η Γερμανία δεν παραβίασε ούτε τη Σύμβαση για τη Γενοκτονία ούτε το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και θα το αποδείξουμε ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου». Οι κατηγορίες της Μανάγουα έχουν καταγραφεί σε ένα κείμενο 43 σελίδων το οποίο αναφέρει προς το Δικαστήριο της Χάγης πως η Γερμανία καταπατά τη σύμβαση του ΟΗΕ σχετικά με τη Γενοκτονία, όπως αυτή καταρτίστηκε το 1948 μετά το Ολοκαύτωμα. Μέσω της αποστολής στρατιωτικού υλικού προς το Ισραήλ αλλά και με την διακοπή της χρηματοδότησης της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστινίους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), η Μανάγουα υποστηρίζει πως το Γερμανικό κράτος συντελεί στη διάπραξη γενοκτονίας στη Γάζα και καλεί το Δικαστήριο να εξετάσει σε βάθος την υπόθεση.

The International Court of Justice (ICJ) begins 2 days of hearings to consider Nicaragua’s request that emergency measures be imposed on Germany over its support for Israel’s war on Gaza.

🟠 Follow our LIVE coverage: https://t.co/xOk2xfatPy pic.twitter.com/AaSwTX4v3b

— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 8, 2024