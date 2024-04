Οι πλουσιότερες γυναίκες στον κόσμο: Η ετήσια λίστα δισεκατομμυριούχων

Ένας αριθμός 2.781 δισεκατομμυριούχων κυκλοφορούν ανάμεσά μας, με συνολική περιουσία 14,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων -αλλά πλέον δεν είναι ένα κλαμπ αγοριών. Το Forbes έδωσε στη δημοσιότητα την ετήσια λίστα δισεκατομμυριούχων του κόσμου και σε αυτή περιλαμβάνονται κάποιες γυναίκες που έχουν διατηρήσει τη θέση τους ανάμεσα στους πλουσιότερους άνδρες του κόσμου. Οι γυναίκες αυτές ευδοκιμούν σε μια σειρά από βιομηχανίες, από την εξόρυξη και τον τζόγο μέχρι την ομορφιά και την τεχνολογία. Η Daily Mail συγκέντρωσε τις 10 πλουσιότερες επιχειρηματίες και δίνει μια εικόνα για το πώς έφτιαξαν τις περιουσίες τους.

Η 62χρονη Αμπιγκέιλ Τζόνσον είναι η 10η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο, χάρη στην περιουσία της ύψους 29 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Κατατάσσεται στην 58η θέση των πλουσιότερων στη λίστα συνολικά. Η επιχειρηματίας είναι διευθύνουσα σύμβουλος του γίγαντα διαχείρισης κεφαλαίων Fidelity Investments από το 2014, όταν ανέλαβε από τον 84χρονο τότε πατέρα της Νεντ. Η Αμπιγκέιλ, η οποία έκανε μεταπτυχιακό στο Χάρβαρντ, εργαζόταν τα καλοκαίρια στη Fidelity κατά τη διάρκεια των φοιτητικών της χρόνων, πριν ενταχθεί ως αναλυτής πλήρους απασχόλησης το 1988. Είναι η τρίτη γενιά της οικογένειας που ηγείται της εταιρείας, η οποία ιδρύθηκε από τον παππού της στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης το 1946. Η Αμπιγκέιλ, η οποία ανέλαβε επίσης καθήκοντα προέδρου το 2016, κατέχει περίπου το 28,5% της εταιρείας, η οποία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία συνολικού ύψους 4,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes.

Λέγεται ότι έχει «αγκαλιάσει» τα κρυπτονομίσματα κατά τη διάρκεια της θητείας της στην εταιρεία και εγκαινίασε το 2018 μια πλατφόρμα που επιτρέπει στους θεσμικούς επενδυτές να διαπραγματεύονται bitcoin. Πριν από την ένταξή της στην εταιρεία, εργάστηκε στη συμβουλευτική εταιρεία διαχείρισης Booz Allen Hamilton, όπου γνώρισε τον επιχειρηματία της υγειονομικής περίθαλψης σύζυγό της Κρίστοφερ ΜακΝόουν. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο παιδιά και στο παρελθόν ζούσε σε ένα σπίτι επτά υπνοδωματίων σε ένα δασώδες κτήμα 5,6 στρεμμάτων που ανήκε στον παππού της, σύμφωνα με το Bloomberg Businessweek.

Still on our #internationalwomensday2024 series; “Celebrating Women at the Wealth Table” we’ll be celebrating Abigail Johnson today.https://t.co/rNB29DCp0t#internationalwomensday #internationalwomensday2024 #inspiringinclusion #iwd #iwd2024 #iwd2024womenleadingtheway

— Fiduciary Services Limited (@FiduciarySL) March 28, 2024