Κίνα αέρας: Θυελλώδεις άνεμοι «ρούφηξαν» ενοίκους διαμερισμάτων

Τρεις άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο στη νότια Κίνα, όταν άνεμοι κατηγορίας τυφώνα τους «ρούφηξαν» από τα σπασμένα παράθυρα των διαμερισμάτων τους. Συνολικά επτά είναι οι νεκροί στην επαρχία Ζιανγκσί της Κίνας αφότου άρχισε η ακραία κακοκαιρία την περασμένη Κυριακή στην περιοχή. Περισσότερα από 5.400 σπίτια υπέστησαν ζημιές από την κακοκαιρία που επηρέασε 313.000 άτομα, εκ των οποίων κάπου 1.600 αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό δίκτυο CCTV.

Όπως αναφέρει η κρατική εφημερίδα Global Times η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Κίνας ανέβασε για πρώτη φορά από το 2013 το επίπεδο συναγερμού για κακοκαιρία στην πορτοκαλί βαθμίδα, την υψηλότερη από τις τρεις.

Τέσσερις θάνατοι και τουλάχιστον δέκα τραυματισμοί καταγράφηκαν στη Ναντσάνγκ, πρωτεύουσα της επαρχίας αυτής της Κίνας, όταν επλήγη από σφοδρές καταιγίδες και ανεμοθύελλες την περασμένη Κυριακή, μεταδίδει το CNN. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνεται μια γυναίκα ηλικίας γύρω στα 60 κι ο 11χρονος εγγονός της, τους οποίους ρούφηξαν οι θυελλώδεις άνεμοι μαζί με τα στρώματά τους από το διαμέρισμά τους, ανέφερε το CCTV. Την ίδια τραγική τύχη είχε άλλη μια 60χρονη ένοικος της ίδιας πολυκατοικίας. Οι άνεμοι γκρέμισαν τις εξωτερικές μονάδες κλιματιστικών από ουρανοξύστες της πόλης, ενώ ξερίζωσαν πάνω από 2.000 δέντρα.

#SevereWeather 📹

A powerful downburst unleashes chaos ⛈️ in #Jiangxi province, China.

A few hours ago a supercell storm left extreme winds as it passed through this region of China, with several deaths and injuries reported. pic.twitter.com/53Gub9thxb

— Meteored | theweather.com (@MeteoredUS) April 2, 2024