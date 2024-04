Σακίρα σχέση: Ζευγάρι με τον Λουσιέν Λαβίσκουντ!

Η Σακίρα έχει προχωρήσει και επίσημα στην προσωπική της ζωή, μετά το διαζύγιό της με τον Ζεράρ Πικέ. Όπως αναφέρουν ξένα δημοσιεύματα, η Κολομβιανή σταρ και ο Βρετανός ηθοποιός Λουσιέν Λαβίσκουντ είναι πλέον ζευγάρι. Οι δυο τους γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του μουσικού βίντεο για το νέο τραγούδι της τραγουδίστριας με την Cardi B, «Punteria». Ωστόσο, σύμφωνα με μια πηγή της Daily Mail, «οι φίλοι της ανησυχούν, καθώς πιστεύουν ότι ο ηθοποιός χρησιμοποιεί τη Σακίρα για να αποκτήσει μεγαλύτερη φήμη». Η ίδια πηγή αναφέρει πως «η Σακίρα θέλει απεγνωσμένα να ερωτευτεί», συνεπώς το στενό της περιβάλλον κρατάει επιφυλάξεις για την ουσία της σχέσης τους.

Shakira IS dating British actor Lucien Laviscount after falling for him on the set of their VERY steamy music video – but friends fear he is a ‘rebound’ who is only in it for FAME https://t.co/ru5e01I9ci pic.twitter.com/DaxpWpTla9

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 3, 2024