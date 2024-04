Dry Dating: H νέα τάση των ραντεβού

Τα… νηφάλια ραντεβού μπορεί να κάνουν τις πρώτες συναντήσεις λιγότερο αγχωτικές και πιο διασκεδαστικές, λένε οι ειδικοί. Μάλιστα, όντας νηφάλιος μπορεί να σκεφτείτε πιο καθαρά αν ταιριάζετε με το άτομο που έχετε βγει ραντεβού. Μια δημοσκόπηση του YouGov τον Ιανουάριο του 2021 διαπίστωσε ότι μεταξύ των ενηλίκων που πίνουν αλκοόλ, το 23% σχεδίαζε να δοκιμάσει έναν μήνα εθελοντικής νηφαλιότητας. Μια δημοσκόπηση της Gallup τον Ιούλιο του 2022 διαπίστωσε ότι το 71% των ενηλίκων είπε ότι το αλκοόλ έχει αρνητική επίδραση στα περισσότερα άτομα που έπινε. To dry dating μπορεί να σας φανεί περίεργο στην αρχή. Αλλά ένα ραντεβού χωρίς αλκοόλ, που μπορεί να εξελιχθεί σε μια σχέση χωρίς αλκοόλ, δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκο.

Η Catherine Gray, συγγραφέας του μπεστ σέλερ The Unnexpected Joy of Being Sober, μπορεί να ρίξει λίγο φως στο γιατί οι άνθρωποι επιλέγουν όλο και περισσότερο τα αναψυκτικά λάιμ. «Το αλκοόλ μπερδεύει το πώς νιώθουμε για το ραντεβού μας», λέει. Σε μια κοινωνία όπου το πρώτο ραντεβού συνήθως περιλαμβάνει το ποτό μέχρι το last call ή μέχρι που κάποιος από εσάς είναι αρκετά μεθυσμένος ώστε να προτείνει να συνεχίσετε σε κάποιο σπίτι, το dry dating εμφανίζεται ως συνειδητή επιλογή και ένας τρόπος να ξεπεραστεί η κατάσταση χωρίς την ομιχλώδη σκέψη. Επιπλέον, το ποτό είναι ακριβό, επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, οι νέοι κόβουν το αλκοόλ για να μειώσουν το κόστος. Σε τελική ανάλυση, τα hangover και τα συνεχή ντελίβερι δεν είναι και ό,τι καλύτερο για την τσέπη μας.

Το ρολόι χτυπά συνεχώς και στην καπιταλιστική μας κοινωνία. Περνάμε τόσες πολλές ώρες στη δουλειά, που σημαίνει ότι είμαστε ιδιαίτερα πρόθυμοι να μην χάνουμε καθόλου χρόνο σε άστοχα, μεθυσμένα ραντεβού. Όχι μόνο το hangover σε κάνει ζόμπι και σχεδόν άχρηστο την επόμενη μέρα, αλλά και η προοπτική πολλών μεθυσμένων ραντεβού με κάποιον που στην πραγματικότητα δεν σου αρέσει ενώ είσαι νηφάλιος σου αφαιρεί πολύτιμο χρόνο που θα μπορούσε να αφιερωθεί με κάποιον που δεν τον ενδιαφέρεις και τόσο πολύ. H νηφαλιότητα βρίσκεται σε ανοδική πορεία παγκοσμίως, με την τελευταία δημοσκόπηση της YouGov να δείχνει ότι το 39 τοις εκατό των ηλικιωμένων Gen Zers στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν πίνουν καθόλου. Μέχρι πολύ πρόσφατα, το ποτό στα ραντεβού ήταν ο κανόνας. Πίνετε το πρώτο, πίνετε το δεύτερο, και όλα γίνονται λίγο θολά γύρω στο τρίτο. Η γνωριμία με νέους ανθρώπους μπορεί να είναι μια τρομακτική κατάσταση και το αλκοόλ δεν είναι ακριβώς ο τρόπος για να ηρεμήσετε.