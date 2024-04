Μόσχα για Nord stream: Απαντήσεις στις έρευνες για τις εκρήξεις ζητά η Μόσχα από τη Δύση

Επιστολή προς τις Δυτικές χώρες απηύθυνε ο γενικός εισαγγελέας της Ρωσίας ζητώντας να σεβαστούν τις διεθνείς υποχρεώσεις τους για την απονομή δικαιοσύνης σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται για τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream καθώς και για άλλες τρομοκρατικές ενέργειες στη Ρωσία. Οι μέχρι στιγμής έρευνες που έχουν ξεκινήσει από το 2022, όταν συνέβησαν και οι εκρήξεις στους αγωγούς που κατασκευάστηκαν για μεταφέρουν ρωσικό φυσικό αέριο στη δυτική Ευρώπη, έχουν αποδειχθεί μέχρι στιγμής ατελέσφορες με τη Μόσχα να μην κρύβει τη δυσαρέσκειά της σχετικά με τις ενέργειες των ξένων δυνάμεων. Μάλιστα, ο γενικός εισαγγελέας της Ρωσίας ανέφερε πως οι σχετικές επιστολές εστάλησαν στην Κύπρο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζητώντας πληροφορίες για την έρευνα.

Οι εκρήξεις που συνέβησαν στα τέλη Σεπτέμβρη του 2022, λίγο καιρό αφού είχαν ολοκληρωθεί τα έργα στους αγωγούς, σημειώθηκαν στις οικονομικές ζώνες της Σουηδίας και της Δανίας, ενώ πολύ γρήγορα οι ευθύνη αποδόθηκε σε σαμποτάζ της ίδιας της Μόσχας από Δυτικούς ηγέτες, ώστε να ασκήσει πιέσεις στην Ευρώπη σχετικά με την παροχή ενέργειας. Κανένα στοιχείο μέχρι στιγμής δεν επιβεβαίωσε αυτές τις κατηγορίες, ενώ η Δανία και η Σουηδία εγκατέλειψαν τις δικές τους έρευνες χωρίς συμπεράσματα, παραδίδοντας τα στοιχεία σε Γερμανούς ερευνητές.

Την ίδια ώρα η Μόσχα αναζητά απαντήσεις και για το τρομοκρατικό χτύπημα στο Crocus City Hall που είχε ως αποτέλεσμα 140 νεκρούς με τον γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Νικολάι Πάτρουσεφ να δηλώνει σήμερα, Τετάρτη, πως πίσω από αυτό βρίσκονται οι Ουκρανικές Μυστικές Υπηρεσίες, οι οποίες με τη σειρά τους ελέγχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι προσπάθειες της Ρωσίας να συνδέσει το χτύπημα με την Ουκρανία συνεχίζονται, παρόλο που την ευθύνη ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν, το οποίο στρατολογεί Τατζίκους και πολίτες άλλων κεντρο-ασιατικών χωρών.

Ο Πατρούσεφ δεν έδωσε κανένα στοιχείο σχετικά με αυτές τις δηλώσεις του, ωστόσο το ρωσικό πρακτορείο Interfax ανέφερε πως η Ουκρανική πρεσβεία στο Τατζικιστάν στρατολογεί μαχητές. Η Ουκρανία αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή της στην επίθεση με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες έχουν δηλώσει πως είχαν προειδοποιήσει τη Μόσχα σχετικά με τη σχεδιαζόμενη επίθεση, καθώς οι μυστικές υπηρεσίες είχαν συλλέξει στοιχεία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, πάνω από 16.000 πολίτες έχουν υπογράψει συμβόλαια συμμετοχής στο Ρωσικό στρατό με το βασικότερο κίνητρό τους να είναι η εκδίκηση για τα θύματα της επίθεσης. Το Κρεμλίνο διαβεβαιώνει ότι οι νέοι επίστρατοι δεν θα σταλούν στην Ουκρανία, ωστόσο, η εκστρατεία πραγματοποιείται την ώρα που πολλοί Ρώσοι εκφράζουν φόβους για νέα επιστράτευση.

‼️ Footage has emerged from the scene of the terrorist attack as the shooting began at Moscow’s “Crocus City Hall” pic.twitter.com/RjkpHWsIqr

— NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024