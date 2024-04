Περλ Χάρμπορ τελευταίων επιζών: Πέθανε ο Λου Κόντερ

Ο τελευταίων επιζών του USS Arizona, του αμερικανικού πολεμικού που έμεινε στην ιστορία διότι βυθίστηκε όταν ο ιαπωνικός αυτοκρατορικός στρατός βομβάρδισε το Περλ Χάρμπορ, πέθανε στα 102 του χρόνια, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα οργάνωση αφιερωμένη στη μνήμη των θυμάτων της επίθεσης. Ο Λου Κόντερ ήταν εικοσάχρονος πηδαλιούχος τρίτης τάξης στο θωρηκτό και βοήθησε να σωθούν ναύτες την 7η Δεκεμβρίου 1941, όταν ιαπωνικά καταδιωκτικά-βομβαρδιστικά εξαπέλυσαν αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον του αμερικανικού στόλου στον Ειρηνικό. Ο βομβαρδισμός, που ώθησε τις ΗΠΑ να εμπλακούν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, προκάλεσε ζημιές ή κατέστρεψε ολοσχερώς τα περισσότερα από τα πλοία του στόλου, τα οποία στάθμευαν στη ναυτική βάση της Χαβάης, στοιχίζοντας τη ζωή σε 2.000 και πλέον Αμερικανούς.

#RIP Lou Conter who passed away today at the age of 102. Conter was the last living survivor of the sinking of USS Arizona during the 1941 attack on Pearl Harbor. He became a pilot during the war and was shot down twice over the Pacific. He later established the Navy’s first… pic.twitter.com/pJDoOz3zub

— U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) April 2, 2024