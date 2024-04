New York Times: Το “πιο άσχημα ελληνικό έπιπλο” στα 25 πιο σημαντικά του κόσμου

Τη λευκή πλαστική καρέκλα ξεχωρίζουν οι New York Times ως ένα από τα 25 πιο σημαντικά έπιπλα των τελευταίων 100 ετών. Μάλιστα, είναι αξιοσημείωτο το ότι η λευκή πλαστική καρέκλα συγκαταλέγεται στη λίστα με τα 25 έπιπλα που καθόρισαν το design τα τελευταία 100 χρόνια, αν και κανείς δεν γνωρίζει «ποιος την σχεδίασε» ή πότε ακριβώς, όπως επισημαίνει το δημοσίευμα. Οι New York Times δημοσίευσαν το συγκεκριμένο αφιέρωμα στο περιοδικό T-magazine, αφού συνέθεσαν μία ομάδα ειδικών για να ξεχωρίσει τα πιο σημαντικά έπιπλα του αιώνα. Τρεις σχεδιαστές, ένας επιμελητής μουσείου, ένας καλλιτέχνης και μια ηθοποιός με γνώσεις σχεδιασμού αποτέλεσαν την ειδική ομάδα των New York Times, που διερωτάται εάν η πλαστική καρέκλα «είναι η πιο σημαντική καρέκλα της εποχής μας».

«Όταν το περιοδικό T ζήτησε από μια ομάδα ειδικών να επιλέξουν τα 25 πιο σημαντικά έπιπλα από τα τελευταία 100 χρόνια, συμπεριέλαβαν τη λευκή καρέκλα, που είναι φτιαγμένη από πλαστικό μονομπλόκ στη λίστα», αναφέρει η ανάρτηση του περιοδικού στο Instagram. «Το μονομπλόκ είναι σημαντικό», λέει η Πάολα Αντονέλι, ανώτερη επιμελήτρια αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, που συμμετείχε στην ομάδα και εξηγεί το πώς η λευκή πλαστική καρέκλα πληροί όλα τα κριτήρια για να αναδειχθεί ως ένα από τα πιο καθοριστικά έπιπλα των τελευταίων 100 ετών: Έχει ιστορία, έχει αντιγραφεί ευρέως, έχει το δικό της «αποτύπωμα» στο design, ενώ «μας επιτρέπει να μιλήσουμε για την ιστορία των πλαστικών», όπως τονίζει η ίδια.

«Κατασκευασμένη από ένα μόνο κομμάτι λευκού πλαστικού, αυτή η μονομπλόκ καρέκλα είναι ίσως η πιο ‘πανταχού παρούσα’ καρέκλα στον κόσμο. Μπορεί να εμφανίζεται τόσο στα εστιατόρια του Μπιλόξι στο Μισισιπί όσο και στα μπαρ δίπλα στο δρόμο στα περίχωρα της Τζακάρτα. Με μηδενικά στολίδια, εκτός από τα ‘φουσκωμένα’ πόδια και τη ράχη που μοιάζει με κοχύλι, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί όμορφη, αν και είναι τόσο γνωστή, που για μερικούς ανθρώπους, μπορεί να έχει και το ίδιο ευχάριστο αποτέλεσμα», επισημαίνει το περιοδικό. Την επιτροπή που επίλεξε τα 25 πιο καθοριστικά έπιπλα του αιώνα αποτελούσαν οι Paola Antonelli, Daniel Romualdez, Tom Delavan, Rafael de Cárdenas, Katie Stout και η ηθοποιός Julianne Moore, ενώ το project επιμελήθηκε ο δημοσιογράφος Nick Haramis.

Ενδεικτικός είναι και ο διάλογος μεταξύ των μελών της επιτροπής για την πλαστική καρέκλα, όπως μεταφέρεται στο ρεπορτάζ:

Moore: Ποιος τη σχεδίασε;

Antonelli: Δεν ξέρουμε πραγματικά. Σε κάθε μέρος του κόσμου, θα βρείτε αυτές τις καρέκλες.

Romualdez: Είχα όταν μετακομίσαμε για πρώτη φορά στο σπίτι μας στο Montauk της Νέας Υόρκης, και κάποιος μοχθηρός μας είχε πει: ‘Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχεις αυτές τις άσχημες καρέκλες’. Αλλά είναι τόσο πρακτικές και άνετες.

Delavan: Είναι άσχημες ή απλώς άσχημες σε σχέση με άλλες;

Antonelli: Είναι άσχημες. Αλλά πιστεύω ότι το αντίθετο του ωραίου δεν είναι το άσχημο, είναι το τεμπέλικο.

Romualdez: Θα έλεγα ότι μία πολυθρόνα Philippe Hiquily του 1971 είναι μια από τις πιο άσχημες καρέκλες που έχω δει. Κυριολεκτικά δημιουργούσε έπιπλα για τους Ρότσιλντ και ανθρώπους σαν αυτόν. Αλλά όπως και με τα ρούχα της Prada, όταν κάποιος βλέπει κάτι άσχημο, θα του αρέσει αργότερα.

Εκτός της πλαστικής καρέκλας, στη λίστα συμπεριλήφθηκαν κομμάτια όπως το «πουφ» (Sacco chair), η εργονομική καρέκλα ή το τραπέζι με ροδάκια.

Τα 25 πιο καθοριστικά έπιπλα των 100 ετών:

1. Piero Gatti, Cesare Paolini and Franco Teodoro, Sacco Chair, 1968

2. Le Corbusier, LC14 Tabouret Cabanon, 1952

3. Le Corbusier, Pierre Jeanneret and Charlotte Perriand; Chaise Longue à Réglage Continu; 1928

4. George Nakashima, Slab I Coffee Table, Circa 1950

5. Bill Stumpf, Ergon Chair, 1976

6. Gae Aulenti, Table With Wheels, 1980

7. Dieter Rams, 606 Universal Shelving System, 1960

8. Faye Toogood, Roly-Poly Chair, 2014

9. Unknown, but Possibly Jean-Michel Frank; Parsons Table; Circa 1930

10. Ettore Sottsass, Ultrafragola Illuminated Mirror, 1970

11. Billy Baldwin, Slipper Chair, 1950s

12. Philippe Starck, Louis Ghost Chair, 2002

13. Margarete “Grete” Schütte-Lihotzky; Frankfurt Kitchen, from the Ginnheim-Höhenblick housing estate; 1926-27

14. Ayse Birsel and Bibi Seck, Madame Dakar Sofa, 2009

15. Unknown, Monobloc Chair, 20th Century

16. Verner Panton, Vilbert Chair, 1992

17. Clara Porset, Butaque Chair, Possibly 1930s

18. Hella Jongerius, Polder Sofa, 2005

19. Piero Lissoni, Extrasoft Sofa, 2008

20. Charles and Ray Eames, Side Chair, 1952

21. Yayoi Kusama, “Accumulation No. 1,” 1962

22. Gary Panter and Ric Heitzman; Chairry, From “Pee-wee’s Playhouse”; 1986

23. Nanda Vigo, Due Più Chair, 1971

24. Alvar Aalto, Stool 60, 1933

25. Shiro Kuramata, Feather Stool, 1990