Λουίς Ενρίκε: “Συνεχίζω να ελπίζω πως θα παραμείνει στην ΠΣΖ ο Εμπαπέ”

Επιστροφή στη συλλογική δράση και εννοείται πως στην επικαιρότητα επανήλθε το θέμα του Κιλιάν Εμπαπέ. Μόνο που αυτή τη φορά τα δημοσιεύματα δεν περιστρέφονται γύρω από την ενδεχόμενη συνεργασία του με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο άνθρωπος που μίλησε πρώτος από την πλευρά της Παρί Σεν Ζερμέν λέγοντας ότι το κλαμπ οφείλει να μάθει να ζει χωρίς τον Γάλλο σούπερ σταρ, άλλαξε τα δεδομένα μιλώντας για την πιθανότητα της παραμονής εν τέλει του Κιλιάν Εμπαπέ στο κλαμπ του Παρισιού. Ο λόγος για τον Λουίς Ενρίκε.

Είπε λοιπόν ο Ισπανός τεχνικός της Παρί: “Τελευταίο κλασίκ για τον Εμπαπέ; Ποιος το είπε αυτό; Συνεχίζω να ελπίζω πως θα παραμείνει στην ΠΣΖ. Δεν έχει ανακοινώσει τίποτα ακόμα. Μπορείς ν’ αλλάξει τη γνώμη, όχι; Φανταστείτε εάν κερδίσουμε τέσσερις τίτλους και ο Εμπαπέ αποφασίσει να μείνει στην Παρί, γιατί όχι;”

Η συγκεκριμένη δήλωση σαφώς είναι κόντρα σε όλα όσα έλεγε ο Λουίς Ενρίκε στο πρόσφατο παρελθόν και εννοείται πως έχουν γεννηθεί θεωρίες συνομωσίας που αναφέρουν ότι σε περίπτωση που Εμπαπέ κατακτήσει τίτλους στο κλείσιμο της σεζόν, τότε πράγματι θα παραμείνει στο Παρίσι.

🚨 Luis Enrique: “Last Classique tonight for Mbappé? Who said that?”.

“I keep my hope about Mbappé staying at PSG. He hasn’t announced anything yet… he can change his mind, no?”.

“Imagine if we win four titles and Mbappé decides to stay at PSG… why not?”, told Prime Video. pic.twitter.com/VTu9ZwlAN5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 30, 2024