Συρία – Ισραήλ τώρα: Νέος βομβαρδισμός του Ισραήλ στο Χαλέπι

Τουλάχιστον 36 Σύροι στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό του Ισραήλ τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 29 Μαρτίου στην επαρχία Χαλέπι, στη βόρεια Συρία. Την είδηση ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο βομβαρδισμός του Ισραήλ στη βόρεια Συρία είχε κυρίως στο στόχαστρο «αποθήκες όπλων» της λιβανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, η οποία πολεμά στο πλευρό του συριακού καθεστώτος. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο έχει την έδρα της στη Βρετανία και διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, «τουλάχιστον 36 στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και δεκάδες (άλλοι) τραυματίστηκαν στις ισραηλινές επιδρομές», οι οποίες επικεντρώθηκαν σε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο του Χαλεπιού. Από την πλευρά της, πηγή του επίσημου συριακού πρακτορείου ειδήσεων SANA στον στρατό αναφέρθηκε σε «νεκρούς και τραυματίες πολίτες και στρατιωτικούς» στην ισραηλινή επιδρομή εναντίον στρατιωτικών θέσεων στα περίχωρα της πόλης του Χαλεπιού.

«Ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση εναντίον διαφόρων τοποθεσιών στην Αθρίγια, νοτιοανατολικά του Χαλεπιού», επεσήμανε η πηγή αυτή. Στόχος έγιναν, ακόμη, εργοστάσια του Υπουργείο Άμυνας στη Σαφίρα, κοντά στο Χαλέπι, που πλέον έχουν περάσει στον έλεγχο ένοπλων οργανώσεων προσκείμενων στην Τεχεράνη, κατά τη ΜΚΟ. Αυτός είναι ο πιο βαρύς απολογισμός απωλειών στις τάξεις των συριακών ενόπλων δυνάμεων τουλάχιστον από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, πριν από σχεδόν έξι μήνες, πάντα σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όταν επικοινώνησε μαζί του το Γαλλικό Πρακτορείο, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού περιορίστηκε να πει πως «δεν σχολιάζει» τις πληροφορίες του Τύπου και ΜΚΟ.

