Ρώμη τρύπα: Έπεσαν μέσα δύο παρκαρισμένα αυτοκίνητα

Μια τεράστια τρύπα άνοιξε σε έναν δρόμο της Ρώμης τα ξημερώματα της Πέμπτης (28/3), «καταπίνοντας» δύο αυτοκίνητα. Γύρω στη μία τη νύχτα το οδόστρωμα υποχώρησε στην περιοχή Κουαντράρο της ιταλικής πρωτεύουσας κι άνοιξε μια τρύπα πλάτους περίπου 10 μέτρων και βάθους επίσης δέκα μέτρων «καταπίνοντας» δύο παρκαρισμένα αυτοκίνητα, ένα Dacia κι ένα Renault, ενώ ένα τρίτο έμεινε να κρέμεται μετέωρο στο χείλος της καταβόθρας. Λόγω του προχωρημένου της ώρας, ευτυχώς δεν υπήρχε κόσμος στο σημείο και έτσι δεν τραυματίστηκε κανείς. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας της ιταλικής πρωτεύουσας, που έδωσε στη δημοσιότητα και φωτογραφίες της τρύπας.

Μετά την ανάσυρση των αυτοκινήτων από την τρύπα, αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή για να αποτραπούν νέα ατυχήματα μέχρι να κλείσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες την καταβόθρα και να επισκευάσουν το οδόστρωμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο γεγονός στη Ρώμη. Σύμφωνα με το Ιταλικό Ινστιτούτο για την Προστασία και την Έρευνα του Περιβάλλοντος, κύρια αιτία των καταρρεύσεων είναι οι υπόγειες σήραγγες, οι υπονόμοι και τα αρχαία λατομεία της πόλης.

A sink hole opened in the night between Wednesday 27 March in a street in the Quadraro neighborhood in Rome pic.twitter.com/zOHRpLb5Ob

