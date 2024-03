Drone πέρασε ξυστά από αεροπλάνο: Παραλίγο σύγκρουση

Ένα αεροσκάφος της British Airways που έκανε την πτήση Αθήνα-Λονδίνο βρέθηκε σε ελάχιστη απόσταση μακριά από το να πέσει πάνω σε ένα drone, σε ύψος 9.600 ποδιών. Σύμφωνα με αναφορές της «Daily Mail», το αεροσκάφος μετέφερε 180 επιβάτες από την Αθήνα στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου και πετούσε με ταχύτητα μεγαλύτερη από 400 χλμ/ώρα, όταν πέρασε κυριολεκτικά ξυστά από ένα drone, σε απόσταση μόλις 1,5 μέτρου. Το περιστατικό συνέβη στις 3 Ιανουαρίου λίγο πριν από τις 4:30 το μεσημέρι. Το Airbus A321 κινούνταν σε πορεία αναμονής κοντά στο Sevenoaks, ενώ περίμενε να κάνει την τελική κάθοδο στο Χίθροου. Το drone πετούσε σε ύψος 24 φορές μεγαλύτερο από το συνηθισμένο μέγιστο νόμιμο ύψος που είναι μόλις 120 μέτρα. DRONE,

Ο χειριστής του drone δεν βρέθηκε ποτέ, αλλά αν είχε συλληφθεί θα κινδύνευε με φυλάκιση έως και πέντε χρόνια για έκθεση αεροσκάφους σε κίνδυνο. Σύμφωνα με την έκθεση του British Airprox Board, οι πιλότοι εκτίμησαν ότι το drone βρισκόταν περίπου 1,5 μέτρο πάνω από το φτερό τους και μόλις 9 μέτρα από το πιλοτήριο τους. Τα τελευταία χρόνια, οι πιλότοι έχουν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο των drones να προκαλέσουν καταστροφικές ζημιές με το να απορροφηθούν από έναν κινητήρα τζετ ή να σπάσουν το τζάμι του πιλοτηρίου. Πιστεύεται ότι ο χειριστής του drone προσπαθούσε να τραβήξει φωτογραφίες του αεροσκάφους στον αέρα.

Η έκθεση σχετικά με το περιστατικό ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το αντικείμενο ήταν μικρό, αλλά είχε το χαρακτηριστικό σχήμα ενός drone. Πέρασε ελάχιστα πάνω από το δεξί φτερό του αεροσκάφους. Οι λεπτομέρειες διαβιβάστηκαν αμέσως στο ATC (κέντρο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας) του Λονδίνου, το οποίο ενημέρωσε τον πιλότο για το αεροσκάφος που βρισκόταν πίσω τους. Κατά τη γνώμη του Συμβουλίου, το αναφερόμενο ύψος και η περιγραφή του αντικειμένου ήταν επαρκή για να υποδηλώσουν ότι θα μπορούσε να είναι ένα drone».

«Η επιτροπή έκρινε ότι η συνολική περιγραφή του περιστατικού από τον πιλότο απεικόνιζε μια κατάσταση όπου υπήρχε συγκεκριμένος κίνδυνος σύγκρουσης», κατέληξε η αναφορά, σύμφωνα με την «Daily Mail». Εκπρόσωπος της British Airways επισήμανε σχετικά με την παραλίγο σύγκρουση του αεροσκάφους της με το drone: «Λαμβάνουμε εξαιρετικά σοβαρά υπόψη μας τέτοια θέματα και οι πιλότοι μας τα αναφέρουν, ώστε οι Αρχές να μπορούν να τα ερευνήσουν και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα».

British Airways flight misses drone by 5ft while flying at 250mph: Horror crash 9,600ft above Kent is narrowly dodged on jet from Greece to Heathrow during incredible close callhttps://t.co/myq6boroqA pic.twitter.com/0GErfPL9xk

— qwerty (@qwerty14117587) March 28, 2024