Σεισμός Φιλιατρά: «Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου»

Δυο σεισμικές δονήσεις 5,6 και 5,7 βαθμών καταγράφτηκαν στις 09:11 και στις 09:12, περίπου 25 χιλιόμετρα ανατολικά των Στροφάδων, ένα νησί νότια της Ζακύνθου και δυτικά της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με δεδομένα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας το επίκεντρο εντοπίστηκε στο Ιόνιο πέλαγος, 24 χιλιόμετρα ανατολικά των Στροφάδων. Κατά την μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν στο θαλάσσιο χώρο, 36 χιλιόμετρα δυτικά από τα Φιλιατρά Μεσσηνίας.

Όπως αναφέρει ο γνωστός σεισμολόγος και καθηγητής, Ευθύμης Λέκκας, ο σεισμός έλαβε μέρος «περίπου 20χλμ από τον χερσαίο χώρο της Πελοποννήσου» και στη συνέχεια συμπληρώνει ότι «πρόκειται για ένα σεισμό που έγινε σε μια ευρύτερη περιοχή από τη Ζάκυνθο, τον Πύργο στην Καλαμάτα και στην Τρίπολη. Ακόμα και στο Αγρίνιο. Είναι ένας σεισμός που έγινε πάνω στο ελληνικό τόξο ουσιαστικά. Δεν συνδέεται με ρήγματα τα οποία κατευθύνονται προς την Πελοπόννησο και αυτό είναι αρκετά θετικό».

