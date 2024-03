Πυροβολισμοί σε σχολικό στο Ισραήλ: Τραυματίστηκαν 3 άνθρωποι

Σήμερα, Παρασκευή 28 Μαρτίου το πρωί, ένας δράστης πυροβόλησε εναντίον πολλών οχημάτων, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ένα σχολικό, κοντά στην Ιεριχώ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι, όπως ανακοίνωσε ο στρατός και η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων του Ισραήλ. «Τρομοκράτης πυροβόλησε εναντίον πολλών οχημάτων κοντά στην πόλη αλ Αούζα», περίπου δέκα χιλιόμετρα βόρεια της παλαιστινιακής πόλης Ιεριχώ, επεσήμανε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Ένας άνδρας 30 ετών τραυματίστηκε σοβαρά από την επίθεση και δύο άλλοι άνθρωποι – ένας άνδρας 21 ετών και ένας έφηβος 13 ετών—τραυματίστηκαν ελαφρά, σχολίασε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Σύμφωνα με το ισραηλινό κρατικό ραδιόφωνο, ο δράστης, που φορούσε κουκούλα και έφερε ημιαυτόματο όπλο, άρχισε να πυροβολεί λίγο μετά τις 07:00 το πρωί εναντίον ισραηλινών οχημάτων και ενός σχολικού λεωφορείου.

Όπως μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το σχολικό είχε άθραυστα τζάμια. Ο στρατός του Ισραήλ έστειλε αμέσως ενισχύσεις στο σημείο και έκλεισε όλους τους δρόμους, ενώ αναζητεί τον δράστη, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του. Η βία έχει οξυνθεί στη Δυτική Όχθη, περιοχή την οποία το Ισραήλ κατέλαβε το 1967, μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Αρχή, περισσότεροι από 440 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από τα πυρά Ισραηλινών στρατιωτών ή εποίκων, ενώ χιλιάδες άλλοι έχουν συλληφθεί. Τουλάχιστον 17 Ισραηλινοί στρατιώτες και πολίτες έχουν χάσει τη ζωή τους σε επιθέσεις στο ίδιο διάστημα.

JUST IN | Jordan Valley: a squad of terrorists fired, from a passing vehicle, at a bus and another vehicle in the area of ​​Highway 90 north of Jericho. As a result of the shooting at one of the vehicles 2 civilians were wounded. One was struck in the leg and the other, a boy was… pic.twitter.com/3moTFK0e2n

