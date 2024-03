Game streamer «Ninja» καρκίνος: Η δραματική αποκάλυψη του διάσημου Αμερικανού

Ο διάσημος Αμερικανός game streamer «Ninja» μόλις αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο. Ο Τάιλερ Μπέβινς έγινε διάσημος παίζοντας το βιντεοπαιχνίδι Fortnite για τα εκατομμύρια των θεατών που παρακολουθούν τα streams του. Γνωστός για τα μπλε μαλλιά του, είναι μία από τις πιο ακριβοπληρωμένες και γνωστές προσωπικότητες στον κόσμο του streaming βιντεοπαιχνιδιών σε πλατφόρμες όπως το Twitch και το YouTube. Όμως, σε πρόσφατη ανάρτησή του στο X, θέλησε να ενημερώσει τους 19 εκατομμύρια ακολούθους του πως κατά τη διάρκεια ενός ετήσιου ραντεβού για έλεγχο στον δερματολόγο του, ανακάλυψε πως μία ελιά που αφαιρέθηκε από το πόδι του ήταν καρκινική.

Alright I’m still in a bit of shock but want to keep you all updated. A few weeks ago I went in to a dermatologist for an annual skin/mole check that Jess proactively scheduled for me. There was a mole on the bottom of my foot that they wanted to remove just to be careful. It…

— Ninja (@Ninja) March 26, 2024