Απαγόρευση social media – Φλόριντα: Από πότε ισχύει η νέα νομοθεσία

Η Φλόριντα είναι μια από τις αμερικανικές πολιτείες που αυστηροποιούν τη νομοθεσία για τη χρήση των social media από ανηλίκους. Μάλιστα, μόλις προχώρησε σε νέα απόφαση: Ο γερουσιαστής Ron DeSantis υπέγραψε ένα νέο νομοσχέδιο που απαγορεύει τη δημιουργία λογαριασμών από παιδιά και εφήβους κάτω των 14 ετών. Tο μέτρο απαιτεί από τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης να τερματίζουν τους λογαριασμούς ατόμων κάτω των 14 ετών και εκείνων των ατόμων κάτω των 16 ετών που δεν έχουν γονική συναίνεση. Απαιτεί από αυτούς να χρησιμοποιούν ένα σύστημα επαλήθευσης τρίτου μέρους για τον έλεγχο ανήλικων ατόμων.

Το νομοθετικό σώμα της πολιτείας υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών ενέκρινε νομοσχέδιο τον Φεβρουάριο που θα απαγόρευε εντελώς τα παιδιά κάτω των 16 ετών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο DeSantis, Ρεπουμπλικανός και ο ίδιος, άσκησε βέτο σε αυτό το νομοσχέδιο νωρίτερα αυτό το μήνα, λέγοντας ότι περιόριζε τα δικαιώματα των γονέων. Η τροποποιημένη έκδοση επιτρέπει στους γονείς να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για τα μεγαλύτερα παιδιά να συμμετέχουν σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το νομοσχέδιο θα γίνει νόμος την 1η Ιανουαρίου 2025.

