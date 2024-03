Ουρμπόνας για Παναθηναϊκό: Η φετινή πορεία της ομάδας

Ο Παναθηναϊκός την προηγούμενη τριετία ήταν μεταξύ φθοράς και… αφθαρσίας στη Euroleague. Ήταν καθηλωμένος στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας και είχε τις χειρότερες χρονιές του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Οι πράσινοι την περσινή σεζόν ήταν απογοητευτικοί και τερμάτισαν στην 17η θέση της βαθμολογίας, όμως φέτος έχουν δείξει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο, έχουν ενισχυθεί σημαντικά και διεκδικούν στα ίσια το πλεονέκτημα έδρας και τη 2η θέση στην κανονική διάρκεια της Euroleague.

Μάλιστα, ο Λιθουανός αναλυτής της ιστοσελίδας «Basketnews.com», Ντονάτας Ουρμπόνας, μίλησε με κολακευτικά λόγια για τη φετινή πορεία του Παναθηναϊκού στην Euroleague, ενώ αναφέρθηκε και στην εποχή του νέου format, όπου οι πράσινοι έχουν ένα από τα χειρότερα ρεκόρ λόγω της κάκιστης τριετίας που είχαν στη διοργάνωση.

