Έρπης αντιμετώπιση: 9 λύσεις για να τον ξεφορτωθείτε

Εάν βιώνετε ένα μούδιασμα και κάψιμο στα χείλη, τότε αυτό σημαίνει μόνο ένα πράγμα: νέες φυσαλίδες είναι έτοιμες να εκραγούν! Εάν ταλαιπωρείστε από επιχείλιο έρπητα σβήστε τον για πάντα με τα κατάλληλα προιόντα και τις παρακάτω συμβουλές. Ο επιχείλιος έρπης προκαλείται από τον ιό απλού έρπητα τύπου 1 (HSV 1). Πρόκειται για μια πολύ συχνή μόλυνση που επηρεάζει έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Υπολογίζεται ότι το 90% των ενηλίκων έχουν στο αίμα τους αντισώματα κατά του ιού HSV και το 33% αυτών που έχουν μολυνθεί από τον ιό μια πρώτη φορά, θα τον εμφανίσουν ξανά. Συνήθως εμφανίζεται εξάνθημα το οποίο είναι μεταδοτικό, οδυνηρό και αντιαισθητικό.

Ωστόσο, ο επιχείλιος έρπης δεν δημιουργεί προβλήματα που έχουν να κάνουν μόνον με την εμφάνιση, ενδέχεται να παρουσιάσει επιπλοκές και να προκαλέσει κερατοεπιπεφυκίτιδα στα μάτια, ερπητικό έκζεμα ή να μεταδοθεί στη γεννητική περιοχή μέσω στοματικού σεξ. Τα καλά νέα, όμως, είναι ότι συνήθως εξαφανίζεται από μόνος του σε δύο εβδομάδες περίπου. Οι παρακάτω συμβουλές και η επιλογή των κατάλληλων προιόντων μπορούν να σας ανακουφίσουν από τα συμπτώματα του επιχείλιου έρπητα.

1. Εντοπίστε τον νωρίς

Είναι ο καλύτερος τρόπος για να τον προλάβετε. Φροντίστε να είστε σε επιφυλακή γι’ αυτό που οι ειδικοί αποκαλούν «πρόδρομο στάδιο» το οποίο περιλαμβάνει συμπτώματα όπως τσούξιμο, φαγούρα, φλεγμονή, ή πόνο στην περιοχή όπου θα εμφανιστεί εξάνθημα και πληγή. Εάν νιώθετε τα παραπάνω συμπτώματα ξεκινήστε θεραπεία με αντιικά σκευ άσματα από το στόμα (ασικλοβίρη, βαλασικλοβίρη κλπ.) ή κρέμες. Εάν θέλετε να καλύψετε τις πληγές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ειδικά pathces που πωλούνται στο φαρμακείο. Τα επιθέματα Compeed δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον επούλωσης και παραμένουν σταθερά για μέχρι 12 ώρες. Τα επιθέματα λειτουργούν σαν προστατευτική ασπίδα κατά του ιού για να περιορίσουν τον κίνδυνο επιμόλυνσης από τον έρπη. Επίσης, όταν ξεκινήσουν οι ενοχλήσεις (τσούξιμο) πάρτε ταμπλέτες σκόρδου. To garlic oil της Health Aid είναι άοσμο γιατί προέρχεται από την καλύτερη ποιότητα σκόρδου με υψηλή περιεκτικότητα σε Αλισίνη, το δραστικό συστατικό από το οποίο έχει διαχωρισθεί η Αλισίνη που ευθύνεται για την άσχημη γεύση και οσμή.

2. Βάλτε ένα τζελ

Μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της φλεγμονής και στην ανακούφιση από τον πόνο, τον κνησμό, την αίσθηση καψίματος, την ερυθρότητα και τον ερεθισμό. Η Silicea Cold Sore Lip Gel- Φυσική Γέλη με Πυρίτιο της A.Vogel δεσμεύει ακαριαία τις εκκρίσεις του ιού, προκαλώντας την αποξήρανση τους και ελαχιστοποίηση της εξάπλωσής του ενώ υποστηρίζει την επούλωση της προσβεβλημένης περιοχής του δέρματος.

3. Δοκιμάστε την πρόπολη

Η πρόπολη έχει αντιικές ιδιότητες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε τοπικά, πάνω στην πληγή είτε ως πόσιμο διάλυμα σε συνδυασμό με βιταμίνη C. Μειώνει σημαντικά τα έλκη αλλά και επιταχύνει την επούλωσή τους. Όταν οι φυσαλίδες σπάσουν η χρήση αλοιφής με πρόπολη ενυδατώνει την περιοχή προκειμένου να αποφευχθεί αιμορραγία. Η αλοιφή για τον επιχείλιο έρπητα Bio-Propolis της A.Vogel μειώνει το χρόνο επούλωσης και σχηματίζει προστατευτική στρώση στην πάσχουσα περιοχή. Το Lip Care με Πρόπολη 4,4g της Apivita παρέχει φροντίδα στα χείλη που υποφέρουν από ξηρότητα. Επανορθώνει τα σκασμένα χείλη, χαρίζοντάς τους ενυδάτωση σε βάθος.

4. Τονώστε το ανοσοποιητικό σας

Για να αποφύγετε ή να αντιμετωπίσετε ταχύτερα την έξαρση του έρπη χρειάζεται να λαμβάνετε επαρκείς ποσότητες βιταμίνης C, να αποφεύγετε τη ζάχαρη, να γυμναζόσαστε τακτικά, να κοιμόσαστε καλά και να αποφεύγετε το στρες. Δοκιμάστε το συμλήρωμα διατροφής Zincovit C Ψευδάργυρος, Βιταμίνη C & Πρόπολη της Health Aid για την αφομοίωση των θρεπτικών συστατικών και για υγιές δέρμα. Επίσης, δοκιμάστε την Εχινάτσια Eubias για Ενίσχυση του Ανοσοποιητικού Συστήματος της Superfoods, την Echinacea 500mg για την Ενίσχυση του Ανοσοποιητικού της Health Aid, την Echinacea Goldenseal Cat’s Claw Complex – Εχινάτσεα για Ενίσχυση Ανοσοποιητικού της Solgar.

5. Πάρτε ένα συμπλήρωμα λυσίνης

Εάν εμφανίζετε έρπη περισσότερες από τρεις φορές το χρόνο, θα σας βοηθήσει η λήψη ενός συμπληρώματος λυσίνης καθημερινά. Αν και ο οργανισμός λαμβάνει λυσίνη από πολλά τρόφιμα, όπως το κόκκινο κρέας, το γάλα, το αβγό, το τυρί και τα ψάρια, η λυσίνη δρα κατά του ιού καταστέλλοντας τον μεταβολισμό της αργινίνης, ένα αμινοξύ απαραίτητο για τον πολλαπλασιασμό και την ενεργοποίηση του ιού. Το συμπλήρωμα διατροφής L-Lysine 500mg της Quest παρέχει 500mg του αμινοξέος L-λυσίνη ανά κάψουλα. Η L-Lysine 500 mg της Now Foods συμβάλλει στην αντιμετώπιση του απλού έρπητα που προκαλεί επιχείλιες ερπητικές πληγές.

6. Δοκιμάστε κάποια βότανα

Για τη θεραπεία του επιχείλιου έρπητα μπορεί να βοηθήσουν βότανα όπως η εχινάκεια, το βαλσαμόχορτο, το σκόρδο, το τζίντζερ, το λεμόνι και το μελισσόχορτο. Η χρήση των βοτάνων σε μορφή αλοιφής ή αφεψήματος μπορεί να επιφέρουν θεαματικά αποτελέσματα. Το Echinacea (E. angustifolia, E. purpurea) της Solgar έχει αντιβακτηριακές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Χρήσιμο σε περιπτώσεις κρυολογημάτων, γρίπης, μολύνσεων, έρπητα και διαφόρων προβλημάτων του δέρματος. Το Σπαθόλαδο St.Johh’s Wort Oil της Maria Treben έχει αναλγητικές, αντιφλεγμονώδεις και επουλωτικές ιδιότητες που το καθιστούν εξαιρετικά αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπητα.

7. Ρίξτε αιθέρια έλαια

Για να επιταχυνθεί η επούλωση του έρπη χρησιμοποιήστε κάποια αιθέρια έλαια. Περγαμόντο, γεράνι, μελισσόχορτο είναι ιδανικές επιλογές. Ρίξε μόνο μία σταγόνα από οποιδήποτε από αυτά τα έλαια πριν κοιμηθείτε. Essential Oil – Αιθέριο Έλαιο Γεράνι Skin Tonic της Apivita βοηθά στην απομάκρυνση των συμπτωμάτων του έρπητα.

8. Προστατευτείτε

Ο ιός μπορεί να βρίσκεται σε χειμερία νάρκη στα κύτταρά σας και να ενεργοποιηθεί όταν είστε αγχωμένοι, άρρωστοι, ή αν τα χείλη σας είναι πολύ ξηρά. Το κρύο όπως και η ηλιακή ακτινοβολία είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες που μπορεί να πυροδοτήσουν τον ιό. Το ανοσοποιητικό σύστημα μειώνει τη λειτουργία του όταν εκτίθεται στις υπεριώδεις ακτίνες. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να καταπολεμήσει τις μολύνσεις αποτελεσματικά. Εάν κάνετε χειμερινά σπορ μην ξεχνάτε να φοράτε κάποιο αντηλιακό στικ με SPF. Επίσης, προστατεύετε τα χείλη σας από το κρύο απλώνοντας κάποιο lipbalm. Δοκιμάστε το Balm Xειλιών Kατά του Eπιχείλιου Eρπητα SPF30 της Sorefix. Δεν θεραπεύει απλώς τα συμπτώματα του επιχείλιου έρπητα και μειώνει το χρόνο επούλωσης, αλλά προλαμβάνει και την επανεμφάνισή τους που οφείλεται στην υπεριώδη ακτινοβολία και περιέχει φίλτρο με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας από τις ακτίνες UV (SPF30).

9. Μην σπάτε τις φουσκάλες

Αυτές οι κόκκινες, γεμάτες υγρό, φουσκάλες σας κάνουν να θέλετε να τις σπάσετε. Κρατήστε τα χέρια σας μακριά. Κάθε φορά που σπάτε μία φουσκάλα επιμολύνετε την περιοχή με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επουλωθεί το σημείο και οι βακτηριακές λοιμώξεις να κάνουν τις πληγές να παραμένουν περισσότερο και να οδηγούν σε ουλές. Αν οι πληγές επιμένουν περισσότερο από δύο εβδομάδες, γίνονται πιο κόκκινες, φλεγμαίνουν ή έχουν πύον, μπορεί να έχετε βακτηριακή λοίμωξη που σημαίνει ότι θα χρειαστείτε τοπικά ή από του στόματος αντιβιοτικά.