Βιασμός Αγγλία: Φρίκη σε ραντεβού για τατουάζ

Μία ακόμα σοκαριστική ιστορία έρχεται στην δημοσιότητα, με μια 38χρονη γυναίκα να καταγγέλλει ότι έκλεισε ραντεβού για να κάνει τατουάζ και κατέληξε να την βιάζουν. Τα όσα έχει καταθέσει είναι πραγματικά δύσκολο να τα χωρέσει ανθρώπου νους. Η 38χρονη Geicy ταξίδεψε σε ένα στούντιο στο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου, όπου συνάντησε τον καλλιτέχνη τατουάζ Dewel Dos Santos, 38 ετών. Καθώς άρχισε να χαράζει σύμβολα στα δάχτυλα της, η συνεδρία πήρε μια δυσοίωνη τροπή, σύμφωνα με τα όσα λέει η ίδια στη Sun.

Αφού έχασε τις αισθήσεις της, η Geicy ξύπνησε και βρήκε τον Santos να τη βιάζει – μια οδυνηρή δοκιμασία που της άφησε σωματικά και ψυχικά σημάδια και μια ανατριχιαστική μόνιμη ανάμνηση στο χέρι της. Η κοπέλα τον κατήγγειλε, κρίθηκε ένοχος για βιασμό και καταδικάστηκε σε 13 χρόνια για τη φρικτή επίθεση.

Η Geicy, από το Λονδίνο, λέει στη Sun: «Είχε μια καλή προσφορά και έτσι έκλεισα ραντεβού». Ο Santos της έστειλε μήνυμα, ενημερώνοντάς την ότι είχε μια ακύρωση και την προσκάλεσε νωρίτερα στο μαγαζί του. Η Geicy λέει: «Καθώς έφτασα του είπα ότι ήθελα τατουάζ στα δάχτυλα με διαφορετικά σύμβολα. Ήταν πολύ ευγενικός Σκέφτηκα ότι μπορεί να είναι γκέι, καθώς είχε παρόμοια συμπεριφορά με τους γκέι φίλους μου. Ψάξαμε και οι δύο μαζί φωτογραφίες και του έδειξα τα σχέδια που μου άρεσαν. Ξαφνικά σηκώθηκε και έβαλε λευκό κρασί σε δύο ποτήρια. Είχα πολύ άγχος μήπως τα τατουάζ πονέσουν, οπότε δέχτηκα»- λέει η 38χρονη. Καθώς ο Santos της έκανε τατουάζ στη Geicy, άρχισε να αισθάνεται περίεργα και κατέληξε να λιποθυμά.

Όταν άνοιξε τα μάτια της, ο Santos ήταν από πάνω της. Η Geicy λέει: «Με βίαζε. Τα μάτια μου ήταν τόσο βαριά και δεν μπορούσα να σηκώσω τα χέρια μου. Μουρμούριζε ότι ήξερε ότι μου άρεσε. Προσπάθησα να τον απωθήσω και έλεγα συνέχεια όχι, αλλά πάλι έχασα τις αισθήσεις μου. Όταν κατάφερα να ανοίξω ξανά τα μάτια μου, ο Dewal ήταν ακόμα από πάνω μου. Έλεγε και πάλι βρώμικα πράγματα. Ήθελα να φωνάξω για βοήθεια, αλλά κατέληξα να λιποθυμήσω ξανά».

Την επόμενη φορά που η Geicy ξύπνησε ο δράστης κοιμόταν στον καναπέ, οπότε βρήκε τη δύναμη να σηκωθεί, να βρει τα πράγματά της και να το σκάσει. Η Geicy λέει: «Μου έστειλε μήνυμα για να μου πει ότι λυπάται και ότι ήξερε ότι τα είχε κάνει θάλασσα. Ήμουν αποπροσανατολισμένη και πήρα λάθος δρόμο για το σπίτι».

A restraining order was also issued prohibiting him from contacting the victim directly or indirectly.

