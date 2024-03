Βαλτιμόρη γέφυρα: Καρέ καρέ η σύγκρουση του πλοίου, εικόνες σοκ

Ένα βίντεο που δείχνει δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τη μοιραία σύγκρουση του φορτηγού πλοίου Dali στη γέφυρα Francis Scott Key στη Βαλτιμόρη κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες μετά τη γνωστοποίηση του άνευ προηγουμένου περιστατικού. Όπως φαίνεται στα στοπ καρέ από τη στιγμή της πρόσκρουσης, στις 01:24:32 τοπική ώρα το πλοίο φαίνεται να χάνει ισχύ για περίπου 60 δευτερόλεπτα. Ένα λεπτό αργότερα από το πλοίο βγαίνουν καπνοί ενώ τα φώτα σβήνουν για δεύτερη φορά περίπου δύο λεπτά πριν την πρόσκρουση στην Francis Scott Key Bridge. Στις 01:28:44 τοπική ώρα Βαλτιμόρης το πλοίο προσκρούει σε πυλώνα της γέφυρας που καταρρέει μέσα σε μόλις 4 δευτερόλεπτα. Μέχρι στιγμής, δύο άνθρωποι έχουν ανασυρθεί ζωντανοί από τα νερά του ποταμού Πατάπσκο μετά την κατάρρευση της γέφυρας Francis Scott Key όπως ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης αυτής του Μέριλαντ στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Shocking footage reveals the start of the incident in Baltimore Harbor where 20 people are now missing. Our hearts are with Baltimore, Maryland. #BreakingNews pic.twitter.com/BNfl9aPhca

— CP KAPADIA 🇮🇳 (@cpk18) March 26, 2024