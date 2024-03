Σκότωσε τους γονείς της: Νέο σοκ στις ΗΠΑ

Μια 14χρονη κοπέλα από το Μισισιπή φέρεται να δολοφόνησε τη μητέρα της -η οποία ήταν καθηγήτρια στο σχολείο της- και πυροβόλησε τον πατριό της. Η 14χρονη συνελήφθη, για φόνο και απόπειρα ανθρωποκτονία, σύμφωνα με πληροφορίες από την New York Post. Η 40χρονη Ashley Smylie, που ήταν καθηγήτρια άλγεβρας στο γυμνάσιο στο οποίο φοιτούσε και η κόρη της, βρέθηκε δολοφονημένη στο σπίτι της στο Brandon, ανατολικά του Τζάκσον, το απόγευμα της Τρίτης από τον σύζυγό της.

Ο άνδρας ήρθε τότε αντιμέτωπος με την 14χρονη κόρη της Smylie, Carly Madison Gregg, η οποία κρατούσε ένα πιστόλι, το οποίο ναι μεν κατάφερε να της το πάρει, αλλά όχι πριν τον πυροβολήσει στον ώμο, σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας. Η 14χρονη εμφανίστηκε στο δικαστήριο, όπου δήλωσε αθώα στις κατηγορίες. Η εγγύησή της ορίστηκε στο 1 εκατομμύριο δολάρια.

A 14-year-old Mississippi girl allegedly murder€d her mother — who was a teacher at her school — and sh0t her stepfather, police said.

Ashley Smylie, 40, a high school algebra teacher, was found by her husband in her Brandon home, east of Jackson, Tuesday afternoon, March 19.… pic.twitter.com/DKUckrxSCb

