Γέφυρα Βαλτιμόρη κατάρρευση: Βίντεο σοκ, φόβοι για θύματα

Μέρος γέφυρας στη Βαλτιμόρη, στην πολιτεία Μέριλαντ των ΗΠΑ, κατέρρευσε αφού ένα φορτηγό πλοίο προσέκρουσε σ’ αυτή σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τοπικά μέσα ΜΜΕ. Γύρω στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) έγινε γνωστό ότι ένα μεγάλο πλοίο προσέκρουσε σε γέφυρα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά και να καταρρεύσει μέρος της. Οχήματα έχουν πέσει στο νερό. Όπως μεταδίδουν ξένα Μέσα Ενημέρωσης πρόκειται για την γέφυρα Francis Scott Key Bridge.

BREAKING: Ship collides with Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it to collapse pic.twitter.com/OcOrSjOCRn

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή θύματα, ωστόσο οι Αρχές φοβούνται για το χειρότερο σενάριο. Όπως ανέφερε χειριστής πυροσβεστικού πλοιαρίου που έσπευσε στο σημείο «ένα πλοίο με κοντέινερ χτύπησε την Key Bridge στη Βαλτιμόρη. Τμήμα της γέφυρας έχει καταρρεύσει. Στην περιοχή σπεύδουν πλοιάρια της πυροσβεστικής και της αστυνομίας».

🚨#BREAKING: Mass Casualty has been Declared after a Large Container Ship Collides with Key Bridge Causing it completely Collapse

Currently, numerous agencies, including the Coast Guard and fire department have just declared a mass casualty incident as… pic.twitter.com/vK4M8xW0tg

