Ελ Σαλβαδόρ συμμορίες: Ανάπτυξη 6.000 αστυνομικών και στρατιωτικών για αποκατάσταση της τάξης

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, ο Ναγίμπ Μπουκέλε, ανακοίνωσε πως κατά διαταγή του αναπτύχθηκαν συνολικά 6.000 στρατιωτικοί και αστυνομικοί για να περικυκλώσουν μέλη συμμοριών που παραμένουν ενεργές στο βόρειο τμήμα της χώρας, έπειτα από τους φόνους δυο ανθρώπων. «Αυτή τη στιγμή, 5.000 στρατιώτες και 1.000 αστυνομικοί έχουν περικυκλώσει τις περιφέρειες Σαν Χοσέ Κανκάσκε, Σαν Αντόνιο Λος Ράντσος, Ποτονίκο και Σαν Ισίδρο Λαμπραντόρ, για να εξαρθρωθεί εντελώς αυτή η κλίκα», τόνισε ο κ. Μπουκέλε μέσω X. Πρόσφατα διαπράχθηκαν δυο ανθρωποκτονίες στην περιοχή, περίπου 90 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Σαν Σαλβαδόρ, όπου οι «δυο δράστες», φερόμενα μέλη της συμμορίας Barrio 18 Sureños, συνελήφθησαν, επεσήμανε ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, που χαίρει τεράστιας απήχησης χάρη στον πόλεμο που κήρυξε στις μάρας και επανεξελέγη τον Φεβρουάριο, αψηφώντας το Σύνταγμα.

«Δεν θα σταματήσουμε προτού να εξαλείψουμε τα λιγοστά υπολείμματα των συμμοριών», προειδοποίσε, ενώ συνόδευσε την ανάρτηση με βίντεο που εικονίζει μαζική ανάπτυξη του στρατού και της αστυνομίας και δυο υπόπτους που συνελήφθησαν, γονατισμένους, με τα εσώρουχα και τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα. «Θα καθαρίσουμε εντελώς την περιοχή, θα ξεριζώσουμε το τελευταίο απομεινάρι των συμμοριών», διευκρίνισε μέσω X ο υπουργός Άμυνας Ρενέ Φράνσις Μερίνο Μονρόι. Το Σαλβαδόρ ζει τα τελευταία δυο χρόνια υπό ειδικό καθεστώς, την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κήρυξε ο αρχηγός του κράτους. Την περίοδο αυτή, σχεδόν 76.000 άνθρωποι συνελήφθησαν χωρίς εντάλματα. Πάνω από 7.000 από αυτούς αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς διαπιστώθηκε πως ήταν αθώοι.

In a couple of weeks, this area will become the safest place in the safest country throughout the entire Western Hemisphere.

En unas semanas, esta área se convertirá en el lugar más seguro del país más seguro de todo el Hemisferio Occidental. pic.twitter.com/5qwEN6gJGT

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 26, 2024