Ουκρανία για μακελειό στη Μόσχα: Δεν έχουμε εμπλοκή στην τρομοκρατική επίθεση

Η Ουκρανία ξεκαθαρίζει πως δεν εμπλέκεται στην τρομοκρατική επίθεση κοντά στη Μόσχα και οι ισχυρισμοί περί μιας ουκρανικής σύνδεσης «δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα», σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα (23/03) ένας εκπρόσωπος τύπου της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του Κιέβου. Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB ανέφερε πως «και οι τέσσερις τρομοκράτες» πίσω από την επίθεση σε μια αίθουσα συναυλιών κοντά στη ρωσική πρωτεύουσα συνελήφθησαν, ενώ κατευθύνονταν προς τα ουκρανικά σύνορα και ότι είχαν επαφές με την Ουκρανία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

❗️ #Medvedev said that if #Ukraine was found to be behind the attack, “all the attackers and organizers should be found and ruthlessly eliminated as terrorists. Including state officials.”

Earlier, an adviser to the head of the Ukrainian president’s office, Podolyak, said that… pic.twitter.com/gUOaiPZKGr

— NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024