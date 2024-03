Μόσχα μακελειό: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε αίθουσα συναυλιών

Συναγερμός σήμανε στη Μόσχα, το απόγευμα της Παρασκευής, καθώς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε συναυλιακό χώρο ένοπλοι εισέβαλαν και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως, με τον αριθμό των νεκρών να ανεβαίνει συνεχώς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επίθεση έλαβε χώρα στο κέντρο Crocus City Hall με τους ενόπλους να μην είναι μόνο τρεις – όπως αρχικά μεταδιδόταν – αλλά περισσότεροι, τουλάχιστον πέντε, φορώντας μάλιστα στρατιωτικές στολές. Από την επίθεση, οι νεκροί ανέρχονται σε πάνω από 40 και την ίδια στιγμή οι τραυματίες φαίνεται να ξεπερνούν τους 100. Οι ρωσικές Αρχές έκαναν από την πρώτη στιγμή λόγο για τρομοκρατική επίθεση.

Οι πληροφορίες μιλούν, στο μεταξύ, για πάνω από 200 εγκλωβισμένους εντός του κτηρίου, τη στιγμή που έσπευσαν τουλάχιστον 50 ασθενοφόρα στο σημείο.

Σκηνές χάους

Σύμφωνα με τα ρωσικά ενημερωτικά δίκτυα Ria Novosti και TASS, διατάχθηκε αμέσως μετά τους πυροβολισμούς επιχείρηση εκκένωσης. Οι πυροβολισμοί που έπεσαν, όπως ακούγεται στα ηχητικά ντοκουμέντα, είναι πολλοί. Εντός του κτηρίου ξέσπασε πυρκαγιά ύστερα από έκρηξη, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να σπεύδουν στο σημείο. Μάλιστα, όπως φαίνεται, ένα τεράστιο σύννεφο καπνού διακρίνεται πάνω από το κτήριο. Λίγο αργότερα σημειώθηκε και νέα έκρηξη. Από τα βίντεο φαίνονται οι σκηνές πανικού που επικρατούν όπως και η στιγμή που οι ένοπλοι εισβάλλουν στον χώρο. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί δραματικά.

Σημειώνεται ότι στις 7 Μαρτίου η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Ρωσία είχε εκδώσει ειδική πρειδοποίηση για πιθανές τρομοκρατικές ενέργειες. Οι πυροβολισμοί στον συναυλιακό χώρο φέρνουν στη συλλογική μνήμη σκηνές από τις χειρότερες τρομοκρατικές επιθέσεις του 21ου αιώνα, όπως η επίθεση στο Μπατακλάν στο Παρίσι τον Νοέμβριο του 2015. Τη Ρωσία είχε στιγματίσει και η τρομοκρατική επίθεση Nord Ost, γνωστή ως Επίθεση Τσετσένων στο θέατρο της Μόσχας, το 2002, όταν καταγράφηκε η κατάληψη του κατάμεστου θεάτρου Ντουμπρόβκα από 40 έως 50 ένοπλους Τσετσένους τρομοκράτες, επιχείρηση που περιλάμβανε 850 ομήρους και έληξε με το θάνατο τουλάχιστον 170 ατόμων. Οι ρωσικές αρχές είχαν πραγματοποιήσει πρόσφατα μια σειρά επιδρομών εναντίον ένοπλων ισλαμιστών στην περιοχή της Ινγκουσετίας.

