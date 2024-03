Κέιτ Μίντλετον καρκίνος: Το δραματικό βίντεο, από ένα παγκάκι

Η Κέιτ Μίντλετον ανακοίνωσε πως πάσχει από καρκίνο και έχει ήδη ξεκινήσει χημειοθεραπεία. Μετά από εβδομάδες γεμάτες με φήμες και θεωρίες συνωμοσίας, που άρχισαν όταν η πριγκίπισσα της Ουαλίας υπεβλήθη σε εγχείρηση τον Ιανουάριο, η Κέιτ Μίντλετον έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο, στο οποίο ανακοίνωσε ότι πάσχει από καρκίνο και έχει ξεκινήσει χημειοθεραπεία. Στο μήνυμα, αποκάλυψε ότι η διάγνωση αποτέλεσε ένα «τεράστιο σοκ» και ότι εκείνη και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έκαναν τα πάντα προκειμένου να το επεξεργαστούν ιδιωτικά, για το καλό της νεαρής οικογένειάς τους.

Φορώντας ένα μπλε και άσπρο ριγέ πουλόβερ με μπλε παντελόνι και καθισμένη σε ένα παγκάκι στον κήπο, η Κέιτ είπε ότι χρειαζόταν χρόνο για να συμβιβαστεί με την είδηση και να το πει στα παιδιά της, πριν ενημερώσει τον κόσμο. «Ήταν ένα απίστευτα δύσκολο δίμηνο για όλη την οικογένειά μας, αλλά είχα μια φανταστική ιατρική ομάδα που με φρόντισε πολύ καλά, για την οποία είμαι ευγνώμων».

«Τον Ιανουάριο, υποβλήθηκα σε σοβαρή εγχείρηση στην κοιλιά στο Λονδίνο και τότε θεωρήθηκε ότι η κατάστασή μου δεν ήταν καρκινική». «Η χειρουργική επέμβαση ήταν επιτυχής. Ωστόσο, οι εξετάσεις μετά την επέμβαση διαπίστωσαν ότι υπήρχε καρκίνος. Ως εκ τούτου, η ιατρική μου ομάδα μου συνέστησε να υποβληθώ σε προληπτική χημειοθεραπεία και τώρα βρίσκομαι στα πρώτα στάδια αυτής της θεραπείας».

Αναφέρθηκε στον σύζυγό της ως «μεγάλη πηγή παρηγοριάς και καθησυχασμού», και πρόσθεσε: «Αυτό φυσικά ήταν ένα τεράστιο σοκ και ο Γουίλιαμ και εγώ κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το επεξεργαστούμε και να το διαχειριστούμε ιδιωτικά για το καλό της οικογένειάς μας». Το βίντεο γυρίστηκε στο Ουίνδσορ την Τετάρτη, σύμφωνα με το παλάτι του Κένσινγκτον.

Η Κέιτ Μίντλετον δεν είχε εμφανιστεί δημόσια από τα Χριστούγεννα, πριν βγουν στη δημοσιότητα βίντεο που την έδειχναν με τον σύζυγό της, τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, να περπατά σε ένα παντοπωλείο κοντά στο Γουίνσδορ. Όταν η Μίντλετον μπήκε στο νοσοκομείο για την εγχείρηση, το παλάτι του Κένσινκγτον δεν είχε δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της, παρά μόνο είπε πως δεν επρόκειτο για καρκίνο και ότι η επέμβαση ήταν επιτυχής. Η ανακοίνωση είχε προσθέσει ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας θα παρέμενε μακριά από τα καθήκοντά της μέχρι τον Απρίλιο, για να αναρρώσει.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024