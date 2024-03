Η «Πομπηία της Βρετανίας»: Το χωριό που χάθηκε στο χρόνο

Ένα μισοφαγωμένο μπολ με κουάκερ με ξύλινο κουτάλι, κοινοτικοί κάδοι απορριμμάτων και ένα διακοσμητικό κολιέ από κεχριμπάρι και γυάλινες χάντρες είναι μόνο μερικά από τα εξαιρετικά καλά διατηρημένα απομεινάρια ενός χωριού της ύστερης εποχής του Χαλκού που ανακαλύφθηκε στην ανατολική Αγγλία και το οποίο ονομάστηκε «Πομπηία της Βρετανίας». Σύμφωνα με τον Independent, τα απομεινάρια των κατοικιών ανακαλύφθηκαν στο λατομείο Must Farm στο Κέιμπριτζσαϊρ και η ανάλυσή τους δίνει μια εικόνα της καθημερινής ζωής πριν από σχεδόν 3.000 χρόνια. Μια «χρονοκάψουλα» δηλαδή, που χαρακτηρίζεται ως το βρετανικό ανάλογο της Πομπηίας.

Τα ευρήματα από την περιοχή, που ανασκάφηκε το 2015 έως το 2016, αποτελούν τώρα το αντικείμενο δύο εκθέσεων, συμπληρωμένων με πρωτόγνωρες φωτογραφίες, που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα από αρχαιολόγους του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, οι οποίοι δήλωσαν ότι ρίχνουν φως στη «ζεστή νοικοκυροσύνη» της ζωής των αρχαίων οικισμών. «Ίσως είναι ο καλύτερος προϊστορικός οικισμός που έχουμε βρει στη Βρετανία» δήλωσε ο Μαρκ Νάιτ, διευθυντής της ανασκαφής και συγγραφέας των εκθέσεων, σύμφωνα με πληροφορίες από την washingtonpost.com.

Ο οικισμός, που πιστεύεται ότι αρχικά αποτελούνταν από πολλά μεγάλα στρογγυλά σπίτια από ξύλο και ήταν κατασκευασμένα πάνω σε πασσάλους πάνω από ένα αργοκίνητο ποτάμι, καταστράφηκε από πυρκαγιά σε λιγότερο από ένα χρόνο μετά την κατασκευή του. Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, τα κτίρια και μεγάλο μέρος του περιεχομένου τους κατέρρευσαν σε ένα λασπωμένο ποτάμι από κάτω, το οποίο «μαλάκωσε τα καμένα υπολείμματα εκεί που έπεσαν», ανέφερε το πανεπιστήμιο για τα ευρήματα. Αυτός ο συνδυασμός απανθράκωσης από τη φωτιά και υφαλμύρωσης οδήγησε σε «εξαιρετική διατήρηση», διαπίστωσαν οι ερευνητές.

«Λόγω της φύσης του οικισμού, ότι κάηκε και η εγκατάλειψή του ήταν απρογραμμάτιστη, τα πάντα αποτυπώθηκαν», πρόσθεσε ο Knight. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι τελικά έφεραν στο φως τέσσερις μεγάλες ξύλινες στρογγυλές κατοικίες και μια δομή εισόδου, αλλά ο αρχικός οικισμός ήταν πιθανότατα «δύο φορές μεγαλύτερος». Τα ευρήματα έδειξαν επίσης ότι οι κοινότητες ζούσαν «έναν τρόπο ζωής που ήταν πιο εξελιγμένος από ό,τι θα μπορούσαμε να φανταστούμε», ανέφερε σε δήλωσή του ο Duncan Wilson, επικεφαλής του Historic England, του δημόσιου φορέα που είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση του ιστορικού περιβάλλοντος της Αγγλίας.

«Τα ευρήματα που αποκαλύφθηκαν περιλαμβάνουν μια στοίβα από δόρατα, πιθανώς για το κυνήγι ή την άμυνα, ένα διακοσμητικό κολιέ με χάντρες από μακρινές χώρες όπως η Δανία και το Ιράν», ρούχα από λεπτό λινό και ένα γυναικείο κρανίο ενηλίκου που αποδόθηκε λείο, «ίσως ενθύμιο ενός χαμένου αγαπημένου προσώπου», όπως διαπιστώθηκε στην έρευνα. Η διατροφή των κατοίκων ήταν, επίσης, πλούσια και είχε ποικιλία, αφού περιελάβανε αγριογούρουνο, λούτσο και τσιπούρα, μαζί με σιτάρι και κριθάρι.

Ένα πήλινο μπολ με τα δακτυλικά σημάδια του δημιουργού του στον πηλό βρέθηκε, το οποίο περιείχε ακόμη το τελευταίο γεύμα – «έναν χυλό από σιτάρι και σπόρους αναμεμειγμένο με ζωικά λίπη» – με μια ξύλινη σπάτουλα μέσα στο μπολ. «Φαίνεται ότι οι κάτοικοι φύλαγαν τα υγρά του κρέατος για να τα χρησιμοποιήσουν ως γαρνιτούρα για τον χυλό», δήλωσε ο αρχαιολόγος του προγράμματος Chris Wakefield στην ανακοίνωση του πανεπιστημίου. «Οι χημικές αναλύσεις των μπολ και των βάζων έδειξαν ίχνη μελιού μαζί με κρέατα μηρυκαστικών, όπως το ελάφι, γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτά τα συστατικά συνδυάστηκαν για να δημιουργήσουν μια μορφή προϊστορικού μελιού-γλασέ ελαφιού», πρόσθεσε.

Αποκαλύφθηκαν επίσης κρανία σκύλων – που πιθανότατα κρατούνταν ως κατοικίδια και για να βοηθούν στο κυνήγι – και τα απολιθωμένα περιττώματα των σκύλων έδειξαν ότι τρέφονταν με υπολείμματα από τα γεύματα των ιδιοκτητών τους, σύμφωνα με την έρευνα. Στα κτίρια, ορισμένα από τα οποία συνδέονταν με διαδρόμους, μπορεί να ζούσαν μέχρι και 60 άνθρωποι συνολικά, είπε ο Knight, μαζί με τα ζώα.

