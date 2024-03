Το μεγαλύτερο εργοστάσιο ενέργειας στον κόσμο: Ορατό από το διάστημα, πού κατασκευάζεται

Το μεγαλύτερο εργοστάσιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατασκευάζεται κοντά στα σύνορα Ινδίας-Πακιστάν και έχει έκταση πέντε φορές σαν το Παρίσι. Το μεγαλύτερο πάρκο αιολικής και ηλιακής ενέργειας στον κόσμο έχει πέντε φορές το μέγεθος του Παρισιού, θα είναι ορατό από το διάστημα και θα παράγει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για νατροφοδοτήσει ολόκληρη την Ελβετία. Το ύψος του project που κατασκευάζει ο όμιλος Adani υπολογίζεται στα 20 δισ. δολάρια. Θα είναι το μεγαλύτερο πάρκο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον κόσμο, όταν ολοκληρωθεί σε περίπου πέντε χρόνια, και αναμένεται να παράγει αρκετή καθαρή ηλεκτρική ενέργεια για να τροφοδοτήσει 16 εκατομμύρια σπίτια στην Ινδία. «Δεν κάνω ούτε τα μαθηματικά πια», είπε ο Sagar Adani στο CNNiσε συνέντευξή του την περασμένη εβδομάδα.

Ο Adani είναι εκτελεστικός διευθυντής της Adani Green Energy Limited (AGEL) και ανιψιός του Gautam Adani, του δεύτερου πλουσιότερου ανθρώπου της Ασίας, του οποίου η περιουσία των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων προέρχεται από τον όμιλο Adani, τον μεγαλύτερο εισαγωγέα άνθρακα της Ινδίας. Η επιτυχία του Πάρκου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Khavda είναι κρίσιμη για τις προσπάθειες της Ινδίας να μειώσει τη ρύπανση και να πετύχει τους κλιματικούς στόχους της, καλύπτοντας παράλληλα τις αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες του πολυπληθέστερου έθνους του κόσμου και της ταχύτερα αναπτυσσόμενης μεγάλης οικονομίας. Ο άνθρακας εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει το 70% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει η Ινδία. Το υπό κατασκευή πάρκο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του ομίλου Adani, κοντά στα σύνορα Ινδίας-Πακιστάν.

Το πάρκο βρίσκεται μόλις 12 μίλια από τα πιο επικίνδυνα σύνορα στον κόσμο, ανάμεσα σε Ινδία και Πακιστάν, και θα καλύπτει περισσότερα από 200 τετραγωνικά μίλια- δηλαδή 517 χλμ – ενώ θα είναι ο μεγαλύτερος σταθμός παραγωγής ενέργειας του πλανήτη, ανεξάρτητα από την πηγή ενέργειας, ανέφερε η AGEL. «Μια περιοχή τόσο μεγάλη, σχεδόν απεριόριστη, όπου δεν υπάρχουν κάτοικοι, βλάστηση ή άγρια ζωή», ανέφερε ο Adani. Μάλιστα, ο όμιλος σχεδιάζει να επενδύσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην ενεργειακή μετάβαση την επόμενη δεκαετία, με το 70% των επενδύσεων να προορίζονται για καθαρή ενέργεια.

Η στροφή προς την καθαρή ενέργεια του ομίλου Adani έρχεται σε μια στιγμή που η Ινδία έχει θέσει ορισμένους φιλόδοξους στόχους για το κλίμα. Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι έχει υποσχεθεί ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική, θα ικανοποιήσουν το 50% των ενεργειακών αναγκών της Ινδίας μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας. Το 2021, ο Μόντι υποσχέθηκε ότι η Ινδία θα επιτύχει καθαρές μηδενικές εκπομπές ρύπων έως το 2070. Η αποτυχία μετάβασης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν αποτελεί επιλογή, είπε ο Adani. «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή για την Ινδία από το να αρχίσει να κάνει πρωτοποριακά πράγματα σε μέγεθος και κλίμακα», τόνισε ο 30χρονος.

Η Ινδία είναι η τρίτη μεγαλύτερη χώρα κατανάλωσης ενέργειας στον κόσμο, αν και η κατανάλωση ενέργειας και οι εκπομπές ρύπων ανά άτομο είναι λιγότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου μέσου όρου, σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (IEA) που εδρεύει στο Παρίσι. Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να εκτοξευθεί τα επόμενα χρόνια λόγω παραγόντων που κυμαίνονται από το βελτιωμένο βιοτικό επίπεδο έως την κλιματική αλλαγή. Το τελευταίο πυροδοτεί θανατηφόρους καύσωνες σε ολόκληρη την Ινδία, και ως εκ τούτου, η αναγκαιότητα των κλιματιστικών θα σημειώσει απότομη άνοδο τα επόμενα χρόνια. Μέχρι το 2050, η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας της Ινδίας από οικιακά κλιματιστικά πρόκειται να ξεπεράσει τη συνολική κατανάλωση ενέργειας σε ολόκληρη την Αφρική σήμερα, ανέφερε η IEA.

India’s Adani Group, which is in discussion to get clearance for two renewable energy projects in SL, has complained of a possible “vicious campaign” against its 250 MW wind-powered energy project in the island nation’s Northern district of Mannar.

Source: https://t.co/dBgQ4DG8UK

— CAL (@cal_lk) March 21, 2024