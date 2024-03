Βραζιλία καύσωνας 2024: Το αδιαχώρητο στις παραλίες

Ο καύσωνας που πλήττει τη Λατινική Αμερική από τις αρχές του έτους έφτασε σε επίπεδα-ρεκόρ αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας η αισθητή θερμοκρασία άγγιξε τους 62,3°C, την ίδια ώρα που ο νότος απειλείται από καταρρακτώδεις βροχές. «Αποφύγετε κάθε παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο. Μείνετε ενυδατωμένοι» προειδοποίησε μέσω της πλατφόρμας Χ ο δήμος του Ρίο, ανακοινώνοντας ότι η αισθητή θερμοκρασία έφτασε τους 62,3 βαθμούς Κελσίου στις 9.55 το πρωί στην Γκαρατίμπα, μια συνοικία στα δυτικά προάστια της πόλης. Χθες στην ίδια περιοχή η αισθητή θερμοκρασία ήταν 60,1°C, σπάζοντας κάθε ρεκόρ από το 2014, όταν άρχισαν αυτές οι μετρήσεις.

Στα δυτικά, φτωχά προάστια του Ρίο ζει το 40% των 6 εκατομμυρίων κατοίκων της πόλης αυτής. Η πραγματική θερμοκρασία την Κυριακή ήταν 42°C αλλά η αισθητή σκαρφάλωσε σε δυσθεώρητα ύψη ακόμη και στο προάστιο του Βοτανικού Κήπου, με την πλούσια βλάστηση: ήταν 57,7°C. «Προσπαθούμε να προστατευθούμε, να πάμε σε πιο ανοιχτούς χώρους, κοντά στη θάλασσα, αλλά πρέπει κάτι να γίνει», είπε μια κάτοικος, η Ρακέλ Κορέια, 49 ετών, που αναζητούσε λίγη δροσιά σε ένα πάρκο. «Φοβάμαι ότι η κατάσταση θα χειροτερεύσει επειδή ο πληθυσμός αυξάνεται και η αποψίλωση των δασών συνεχίζεται, αφού αυξάνονται οι κατοικίες», πρόσθεσε.

Brazil

Brazil issues health warning due to heat.

Brazil experienced another heatwave this weekend, with most of the country on high alert for health risks due to above-average temperatures. Although thermometers read 104 degrees in Rio de Janeiro, meteorologists said it felt… pic.twitter.com/fQxGudW3KA

— Abhay( मोदी परिवार ) (@AstuteGaba) March 18, 2024