Επίθεση από αρκούδα Σλοβακία: Στο νοσοκομείο δύο άτομα

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο άτομα όπου και νοσηλεύονται μετά την επίθεση που δέχθηκαν από αρκούδα στην πόλη Λιπτόβσκι Μίκουλας της Σλοβακίας με τις εικόνες από την βόλτα της να προκαλούν αίσθηση. Μια 49χρονη γυναίκα υπέστη τραυματισμό στον ώμο της, ενώ ένας 72χρονος άνδρας νοσηλεύεται για μια πληγή στο κεφάλι του, στο περιστατικό που έλαβε χώρα την Κυριακή (17/3). Άμεση ήταν η κινητοποίηση της αστυνομίας ώστε να οδηγηθεί η αρκούδα έξω από την πόλη και μέσα σε ένα δάσος. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν την αρκούδα να τρέχει κατά μήκος ενός δρόμου και σε ένα από αυτά να ορμάει σε έναν άνδρα στο πεζοδρόμιο.

Η είδηση έρχεται στον απόηχο του θανάτου μιας 31χρονης Λευκορωσίδας που φαίνεται ότι έπεσε νεκρή στην προσπάθειά της να ξεφύγει από μια καφέ αρκούδα στα κοντινά βουνά Λόου Τάτρα. Είχε περπατήσει με τον σύντροφό της σε μια περιοχή με πυκνό δάσος και απότομες χαράδρες όταν τους επιτέθηκε η αρκούδα. Σύμφωνα με τον άνδρα, αυτός και η γυναίκα τράπηκαν σε φυγή προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Το πτώμα της ανακαλύφθηκε αργότερα από έναν σκύλο έρευνας, λίγο αφότου κάλεσε σε βοήθεια.

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αρκετές επιθέσεις αρκούδας στη Σλοβακία, συμπεριλαμβανομένης μιας θανατηφόρας επίθεσης το 2021, η οποία αναφέρθηκε τότε ότι ήταν η πρώτη στη Σλοβακία εδώ και έναν αιώνα. Οι νέοι κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη από το 1989 έχουν συμβάλλει ώστε οι αρκούδες να έχουν επιστρέψει στο φυσικό τους περιβάλλον σε όλη την οροσειρά των Καρπαθίων, η οποία εκτείνεται από τη Ρουμανία μέχρι τη δυτική Ουκρανία και στη συνέχεια στη Σλοβακία και την Πολωνία.

