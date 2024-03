Τρόμος σε πτήση: Πανικός, 50 τραυματίες από αναταράξεις

Τον απόλυτο πανικό βίωσαν τη Δευτέρα οι επιβάτες σε πτήση της εταιρείας Latam Airlines από το Σίδνεϊ στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας, με 50 να τραυματίζονται κατά τη διάρκεια ισχυρών αναταράξεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανατάραξη φέρεται να προκλήθηκε από «τεχνικό πρόβλημα» στο Boeing 787 που πραγματοποιούσε την πτήση, όπως ανέφεραν και επιβάτες στο CNN. Επιβάτες που έζησαν τον απόλυτο εφιάλτη περιέγραψαν στο CNN την τρομακτική πτήση από την Αυστραλία προς τη Νέα Ζηλανδία, με τον πιλότο να τους λέει ότι έχασε προσωρινά τον έλεγχο του Boeing 787, αφού ένα από τα όργανά του «έπαθε βλάβη». Ένας εξ αυτών, ο Μπράιαν Τζόκατ, τόνισε ότι ξύπνησε καθώς το αεροπλάνο έκανε «βουτιά» και είδε κάποιους επιβάτες να χτυπάνε στην οροφή και λίγο μετά να πέφτουν στο πάτωμα.

A Chilean Boeing 787 had a “severe” event on a flight from Australia to New Zealand, injuring 50 passengers and crew members. Airline representatives say the plane experienced a “strong shake” during the flight. The cause is currently under investigation. @tomcostellonbc reports. pic.twitter.com/pzccvw2AMZ

