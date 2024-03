Σχολική βία ΗΠΑ: 10χρονο κορίτσι γρονθοκοπεί 6χρονο – Δείτε βίντεο

Τρομακτικές διαστάσεις έχει λάβει το φαινόμενο της βίας μεταξύ ανηλίκων με τους γονείς να ανησυχούν ιδιαίτερα αφού βλέπουν ότι τα παιδιά δεν είναι ασφαλή ούτε στο σχολείο. Ένα πρόσφατο περιστατικό που συνέβη στην πόλη Νάιλς του Μίσιγκαν έχει τραβήξει την προσοχή των διεθνών ΜΜΕ, καθώς αφορά σε μια άγρια επίθεση που έλαβε χώρα μέσα σε σχολικό λεωφορείο, η οποία καταγράφηκε μάλιστα σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Στο κλιπ που φαίνεται να τραβήχτηκε από κινητό μαθητή, ένα κορίτσι που πηγαίνει στην 5η τάξη του δημοτικού (επομένως είναι περίπου 10-11 ετών) εμφανίζεται να γρονθοκοπεί ένα εξάχρονο παιδάκι, αφού προηγουμένως έχουν τσακωθεί με φωνές και βρισιές.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο καβγάς φαίνεται πως ξεκίνησε επειδή το αγοράκι προσπάθησε να ρίξει το κινητό που κρατούσε στα χέρια του το κορίτσι στο πάτωμα. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα και η 10χρονη σηκώθηκε από το κάθισμά της και επιτέθηκε άγρια στον κατά αρκετά χρόνια μικρότερό της μαθητή. Καθώς το χτυπά αλύπητα, ακούγεται μια συμμαθήτριά της να γελάει, προειδοποιώντας τη ότι η σκηνή καταγράφεται σε βίντεο. Κάποια στιγμή το αγόρι της ζητά να σταματήσει, ωστόσο μετά συνεχίζει και αυτό να τη βρίζει εξοργισμένο.

Το βίντεο της άγριας επίθεσης έγινε viral, προκαλώντας πολλά ερωτήματα σε γονείς της περιοχής που δεν μπορούν να καταλάβουν πώς είναι δυνατόν να μην παρενέβη κάποιος ενήλικος ώστε να μη φτάσουν τα πράγματα στα άκρα. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το σχολείο επισημαίνεται ότι την ώρα του καβγά δεν υπήρχε συνοδός στο λεωφορείο, επομένως ο μόνος ενήλικος που ήταν παρών ήταν ο οδηγός του. Όπως ορίζει το πρωτόκολλο ασφαλείας, όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το σχολικό σε ένα ασφαλές σημείο για να παρέμβει, ωστόσο αυτό δεν είναι πάντα εφικτό και η παρέμβαση μπορεί να καθυστερήσει. «Έχουν ληφθεί άμεσα μέτρα σε σχέση με το περιστατικό και συνεργαζόμαστε με την τοπική αστυνομία, ενώ έχει ξεκινήσει και πειθαρχική διαδικασία» συμπληρώνει η ανακοίνωση.

WARNING VIOLENCE: Another school fight, this time on a school bus in Niles, Michigan.

The female student hit the defenseless male student more than 18 times in the head.

This happened on March 4.

The two adult drivers on the bus failed to intervene.

Homeschool your children. pic.twitter.com/nNfzvNjABi

— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) March 13, 2024