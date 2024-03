Γυναικοκτονία ΗΠΑ: Άγρια δολοφονία 21χρονης από τον σύντροφό της

Φρικτό θάνατο από τα χέρια του συντρόφου της βρήκε η 21χρονη Αναστάζια Ρέιμπορν στη Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ όταν ο 31χρονος Άντονι Κούπερ την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και την έριξε σε τοίχο μετά από καβγά που είχαν.

Σύμφωνα με τη δικογραφία ο 31χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού, την τραυμάτισε θανάσιμα αφού η 21χρονη βγήκε από το αυτοκίνητο και τον αποκάλεσε «γ@@@μενη σκύλα».

Horrific. This is Anastasia Rayborn. She was k*lled after Anthony Cooper purposely rammed his car into her. Their relationship started when she was still a minor. Anthony is now facing m*rder charges.

Όπως αναφέρεται στα ίδια έγγραφα ο Κούπερ τότε πάτησε γκάζι «χτυπώντας με μεγάλη ταχύτητα την Ρέιμπορν πετώντας την στον τοίχο».

Family identified the woman killed at the intersection of St. Roch and Marais yesterday as 21-year-old Anastasia Rayborn.

We are told she and suspect Anthony Cooper shared a young child.

They were arguing inside a vehicle when Rayborn got out. Cooper slammed into her. @wdsu pic.twitter.com/3ZNQnqwVyA

