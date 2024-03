Τρομοκρατική επίθεση Ισπανία: Λουλούδια και ενός λεπτού σιγή για τους 192 νεκρούς

Η Ισπανία τίμησε χθες την 20η επέτειο από τις φονικότερες ισλαμιστικές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη με λουλούδια, μουσική και τήρηση ενός λεπτού σιγής σε διάφορες εκδηλώσεις στη μνήμη των θυμάτων των βομβιστικών χτυπημάτων στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Μαδρίτης. Δέκα εκρηκτικοί μηχανισμοί που ήταν κρυμμένοι σε αθλητικούς σάκους εξερράγησαν σε τέσσερα επιβατικά τρένα γεμάτα κόσμο, εν ώρα αιχμής, την 11η Μαρτίου του 2004, στη Μαδρίτη, σκοτώνοντας 192 ανθρώπους και τραυματίζοντας πάνω από 1.700. Σήμερα, οι καμπάνες των εκκλησιών χτύπησαν στην ισπανική πρωτεύουσα στις 09.00 το πρωί τοπική ώρα, ως φόρος τιμής στα θύματα, πριν από την τέλεση λειτουργίας στον Καθεδρικό Ναό Αλμουδένα. Πολίτες άφησαν λουλούδια και άναψαν κεριά σε ένα νέο μνημείο του οποίου έγιναν τα αποκαλυπτήρια στον σιδηροδρομικό σταθμό Ατότσα, όπου σημειώθηκε η έκρηξη σε ένα από τα τρένα και στον οποίο κατευθύνονταν οι άλλες τρεις αμαξοστοιχίες, ενώ διάφορες εκδηλώσεις με την τήρηση ενός λεπτού σιγής πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη την πόλη.

Ο 60χρονος Φρανθίσκο Αλαμέδα επέβαινε σε ένα από αυτά τα τρένα εκείνη την ημέρα. Είπε στο Reuters ημέρες πριν από την επέτειο, ότι έτρεξε να βοηθήσει άλλους ανθρώπους αμέσως μόλις κατάλαβε πως ο ίδιος δεν είχε τραυματιστεί. «Η μυρωδιά της καμένης σάρκας με σημάδεψε, δεν μπορώ να πηγαίνω σε μπάρμπεκιου. Επικρατούσε μια νεκρική ησυχία, δεν μιλούσαμε, απλά βοηθούσαμε (τους τραυματίες)», περιέγραψε.

Ο βασιλιάς Φίλιππος, η βασίλισσα Λετίθια, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και η Ευρωπαία Επίτροπος για τις Εσωτερικές Υποθέσεις Ίλβα Γιόχανσον παρέστησαν σε μία εκδήλωση στο Μουσείο Βασιλικών Συλλογών της Μαδρίτης. Πολίτες άφησαν μηνύματα σε ένα αναμνηστικό ελαιόδεντρο στο μουσείο. Στο πάρκο Ρετίρο ο κόσμος άφηνε λευκές μαργαρίτες, υπό τους ήχους μουσικής. Εκεί φυτεύτηκαν 192 δέντρα μετά τις επιθέσεις, στη μνήμη των θυμάτων. Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν τρεις ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές, όπου οι Ισπανοί πολίτες καταψήφισαν το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο είχε στηρίξει τον πόλεμο υπό τις ΗΠΑ στο Ιράκ.

Francisco Alameda Sánchez, a survivor of the deadly train attacks in Madrid on March 11, 2004, discusses the impact the incident has had on his life 20 years later pic.twitter.com/F4KCGWQ5Li

Υψηλόβαθμοι πολιτικοί αξιωματούχοι είχαν αρχικά επιρρίψει ευθύνες για την επίθεση στη βασκική αυτονομιστική οργάνωση ΕΤΑ. Εντούτοις, ισλαμιστές τρομοκράτες είχαν αναφέρει σε ένα βίντεο ότι οι βομβιστικές επιθέσεις ήταν η εκδίκηση για το γεγονός ότι η Ισπανία έστειλε στρατεύματα στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Οι επιθέσεις δίχασαν την ισπανική κοινωνία. «Η 11η Μαρτίου χρησιμοποιήθηκε τόσες πολλές φορές που μετατράπηκε σε όπλο για να επιτιθέμεθα ο ένας στον άλλο, όμως τα θύματα είναι απολύτως αποστασιοποιημένα από αυτό. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για τα θύματα», είπε στο Reuters ο 65χρονος Άνχελ ντε Μάρκος, ο οποίος βρισκόταν στον σιδηροδρομικό σταθμό Ατότσα.

📚Today in Modern History

20 years since a series of bombings by radical Islamist are detonated in Madrid

On March 11, 2004, a series of coordinated bombings rocked Madrid, Spain, during the morning rush hour. The attacks targeted commuter trains, with bombs detonating on four… pic.twitter.com/vNZ1AZGVoS

