Ρωσία συντριβή αεροσκάφους: Έπεσε στρατιωτικό μεταγωγικό

Ένα μεταγωγικό αεροσκάφος Ilyushin -76 με 15 επιβαίνοντες συνετρίβη πριν από λίγο στην περιοχή Ιβάνοβο της Ρωσίας, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. «Ένα Il-76 στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος συνετρίβη στην περιοχή Ιβάνοβο ενώ είχε απογειωθεί για προγραμματισμένη πτήση. Επέβαιναν οκτώ μέλη του πληρώματος και επτά επιβάτες», ανέφερε η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας. Σύμφωνα με ρωσικά διαδικτυακά ΜΜΕ δεν υπάρχουν επιζώντες. Βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν την πτώση του αεροσκάφους με έναν από τους κινητήρες του να φλέγεται. Άλλα πλάνα έδειξαν μια στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται από το σημείο της συντριβής. Το αεροσκάφος συνετρίβη στην περιοχή νεκροταφείου κοντά στο χωριό Μπογκορόντσκογιε, σύμφωνα με το airlive.net.

To αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Σεβέρνι και μετά από λίγα λεπτά, κι ενώ επιχειρούσε στροφή, ο ένας από τους κινητήρες του τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο πιλότος προσπάθησε να προσεγγίσει το αεροδρόμιο, αλλά όταν αντιλήφθηκε ότι δεν θα τα κατάφερνε, άρχισε να οδηγεί το αεροσκάφος μακριά από κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ. Πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονται στον ουρανό από το σημείο της συντριβής. Το Ilyushin Il-76 είναι ένα τετρακινητήριο μεταγωγικό αεροσκάφος πολλαπλών χρήσεων που σχεδιάστηκε επί ΕΣΣΔ ως εμπορικό φορτηγό αεροσκάφος το 1967 για να αντικαταστήσει το Antonov An-12. Αναπτύχθηκε για να μεταφέρει βαριά μηχανήματα σε απομακρυσμένες περιοχές.

Russian Telegram channels report that an aircraft caught fire in Russian Ivanovo airfield and sharply began to descend. Black smoke is coming from the crash site, locals report. pic.twitter.com/EY4IrNoOxH

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 12, 2024