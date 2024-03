Πορτογαλία αποτελέσματα εκλογές 2024: Σχεδόν νίκη για την κεντροδεξιά

Η κεντροδεξιά Δημοκρατική Συμμαχία (AD) κέρδισε στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στην Πορτογαλία, χθες, Κυριακή δήλωσε ο επικεφαλής της, Λουίς Μοντενέγκρο, αν και δεν έχει διαλευκανθεί ακόμα το κατά πόσο θα καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση χωρίς τη στήριξη του ακροδεξιού κόμματος Chega, με το οποίο επανέλαβε ότι αρνείται να διαπραγματευθεί, παρόλο που αυτό σημείωσε υψηλά ποσοστά στις χθεσινές εκλογές. «Είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να κυβερνάμε» και «να αλλάξουμε την πολιτική», τόνισε ο Μοντενέγκρο μιλώντας σε υποστηρικτές του που είχαν συγκεντρωθεί σε ξενοδοχείο στη Λισαβόνα. «Με υψηλό αίσθημα ευθύνης θα δηλώσω στον πρόεδρο της Δημοκρατίας την επιθυμία μας να κυβερνήσουμε», πρόσθεσε. Βάσει των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων, η AD δεν θα είναι σε θέση να σχηματίσει από μόνη της σταθερή κυβέρνηση.

«Είχα δεσμευθεί στη διάρκεια της προεκλογικής μου εκστρατείας και προφανώς θα τηρήσω τον λόγο μου», διαβεβαίωσε. «Η εφαρμογή της πολιτικής μας θα πρέπει να περνά μέσα από τον διάλογο», συμπλήρωσε ο Μοντενέγκρο, ζητώντας «από τα κόμματα να αναλάβουν τις ευθύνες τους». Νωρίτερα ο επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS), Πέδρο Νούνο Σάντος, αναγνώρισε την ήττα του κόμματός του, το οποίο βρίσκεται στην εξουσία από το 2015. Ο ίδιος απέκλεισε το ενδεχόμενο να στηρίξει τις προτάσεις του AD, οι οποίες περιλαμβάνουν μεγάλες περικοπές στη φορολογία, όπως μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Το AD και οι συντηρητικοί του σύμμαχοι στην αυτόνομη περιοχή της Μαδέρα συγκέντρωσαν τουλάχιστον 79 έδρες σε σύνολο 230 εδρών. Στο μεταξύ το Chega σχεδόν τετραπλασίασε τις έδρες του, κερδίζοντας τουλάχιστον 48. Ο Σάντος υπογράμμισε ότι το κόμμα του θα ηγηθεί της αντιπολίτευσης, η οποία, όπως είπε, δεν μπορεί να αφεθεί στα χέρια του Chega. Από την πλευρά του ο Μοντενέγκρο εξέφρασε την ελπίδα το PS και το Chega «να μην σχηματίσουν μια αρνητική συμμαχία ώστε να εμποδίσουν την κυβέρνηση που επιθυμούν οι Πορτογάλοι». Το αποτέλεσμα των εκλογών στην Πορτογαλία καταδεικνύει τη στροφή της Ευρώπης προς την άκρα δεξιά, σημειώνει το πρακτορείο Reuters.

Το Chega βάσισε την προεκλογική του εκστρατεία σε μηνύματα κατά του κατεστημένου, ενώ δεσμευόταν να καταπολεμήσει τη διαφθορά και εξέφραζε την εχθρότητά του προς την «υπερβολική» μετανάστευση. Ο επικεφαλής του κόμματος, Αντρέ Βεντούρα, δήλωσε στους δημοσιογράφους χθες ότι το αποτέλεσμα των εκλογών «δείχνει ξεκάθαρα ότι οι Πορτογάλοι θέλουν μια κυβέρνηση της AD με το Chega». Νωρίτερα είχε επισημάνει ότι ο Μοντενέγκρο θα ευθύνεται για τυχόν πολιτική αστάθεια στη χώρα, αν συνεχίσει να αρνείται να διαπραγματευθεί με το κόμμα του.

Το πολίτευμα της Πορτογαλίας είναι η ημι – προεδρική δημοκρατία με αρχηγό της κυβέρνησης τον πρωθυπουργό και αρχηγό του κράτους τον πρόεδρο, ο οποίος έχει την εξουσία να διορίζει τον πρωθυπουργό. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός διακρίνεται από υπεραυξημένες αρμοδιότητες.

#UPDATE The leader of Portugal’s opposition centre-right Democratic Alliance (AD) party, Luis Montenegro, claimed victory early Monday over the ruling Socialists in a snap general election the day before.

“It seems inescapable that the AD won the elections and that the… pic.twitter.com/WkM0MmHTRe

— AFP News Agency (@AFP) March 11, 2024