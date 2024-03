Ισπανία ξηρασία 2024: Με λιτανεία γιόρτασαν την βροχή στην Βαρκελώνη

Μετά από εννέα μέρες προσευχών για ανακούφιση από τη σφοδρή ξηρασία που πλήττει τη βορειοανατολική Ισπανία, κάτοικοι της Βαρκελώνης γιόρτασαν με μια λιτανεία στους δρόμους του κέντρου της πόλης την έλευση της πολυπόθητης βροχής. Περίπου 100 κάτοικοι της ισπανικής μεγαλούπολης πήραν μέρος στη λιτανεία υπό βροχή το βράδυ του Σαββάτου μεταφέροντας επί δύο ώρες τον Εσταυρωμένο στην παλιά πόλη της Βαρκελώνης με επικεφαλής της πομπής τον αρχιεπίσκοπο Χοάν Χοσέπ Ομελά. «Μπορεί να είμαστε λίγοι, αλλά δεν πειράζει», είπε ο Ομελά, λίγο πριν ξεκινήσει η λιτανεία, μέσα στο γοτθικό ναό του 15ου αι. της Santa Maria del Pi.

Τον περασμένο μήνα οι Αρχές της Καταλονίας στη βορειοανατολική Ισπανία, κήρυξαν την πλούσια αυτή περιφέρεια σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της ξηρασίας. Η στάθμη στους ταμιευτήρες υδάτων που εξυπηρετούν περί τα έξι εκατομμύρια κατοίκους ήταν κάτω από το 16%. Επρόκειτο για ένα πολύ χαμηλό ποσοστό, που προκάλεσε σφοδρή ανησυχία στους ντόπιους. Η τελευταία φορά που οι κάτοικοι της Βαρκελώνης είχαν κάνει περιφορά του Εσταυρωμένου στους δρόμους λόγω ξηρασίας ήταν το 1945.

Ήδη από το 2022, διάφορες μελέτες έκαναν λόγο για την χειρότερη ξηρασία της χιλιετίας που θα έπληττε την Ιβηρική Χερσόνησο. Πράγματι, το συγκεκριμένο φαινόμενο επαληθεύτηκε μαστίζοντας την Βόρεια Ισπανία και κυρίως την Καταλονία και την Βαρκελώνη. Η κατάσταση επιδεινώθηκε το 2023, λόγω των ισχυρών καυσώνων, ενώ δεν ήταν λίγες οι περιοχές που υποχρεώθηκαν σε αυστηρά μέτρα διαχείρισης του νερού, γεγονός που δυσκόλεψε τη ζωή εκατομμυρίων πολιτών. Απαγορεύθηκε το συστηματικό πλύσιμο των αμαξιών, το γέμισμα των πισίνων, με εξαίρεση τα αθλητικά κολυμβητήρια, ενώ ακόμα και το πότισμα των δέντρων πραγματοποιούταν με νερό από μονάδες βιολογικού καθαρισμού. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα, ότι όσοι υπερέβαιναν τα όρια κατανάλωσης νερού, υφίσταντο κυρώσεις και πρόστιμα αρκετών χιλιάδων.

