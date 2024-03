Ρομπότ χούφτωσε δημοσιογράφο: “Χαμός” στη Σαουδική Αραβία

Viral, αλλά για τους λάθος λόγους, έγινε το πρώτο ανδρικό ρομπότ της Σαουδικής Αραβίας κατά την επίσημη παρουσίασή του σε συνέδριο τεχνολογίας στο Ριάντ. Σε βίντεο διάρκειας επτά δευτερολέπτων που κάνει το γύρο του Διαδικτύου το ρομπότ ονόματι «Μουχάμαντ» με παραδοσιακή φορεσιά στέκεται δίπλα σε μια δημοσιογράφο του τηλεοπτικού δικτύου Al Arabiya, η οποία το παρουσιάζει στο κοινό, όταν σηκώνει αργά το δεξί του χέρι και φαίνεται να την αγγίζει στα οπίσθια. Η γυναίκα στρέφεται ξαφνιασμένη προς το ρομπότ, σηκώνοντας το αριστερό της χέρι, όπως φαίνεται στα πλάνα. Το περιστατικό προκάλεσε την οργή χρηστών μέσων κοινωνικής δικτύωσης που έσπευσαν να καταγγείλουν το «διεστραμμένο ρομπότ», που τόλμησε να απλώσει χέρι στη δημοσιογράφο.

Saudi Arabia unveils its man shaped AI robot Mohammad, reacts to reporter in its first appearance pic.twitter.com/1ktlUlGBs1

Ωστόσο, παρά την μαζική κατακραυγή κάποιοι έσπευσαν να υπερασπιστούν το ρομπότ. Ένας χρήστης σχολίασε ότι το ρομπότ «ήταν προγραμματισμένο να κάνει τέτοιες κινήσεις, απλώς εκείνη στάθηκε σε λάθος σημείο». Κι ανήρτησε ένα βίντεο με τον «Μουχάμαντ» να στέκεται μόνος του και να σηκώνει το χέρι του, όπως έκανε και στο viral βίντεο.

The robot programmed in this way, she stood at the wrong spot. pic.twitter.com/MzBD4ErIkP

