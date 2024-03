Μπάιντεν: Δεν θα υποκλιθώ στον Πούτιν όπως έκανε ο Τραμπ, άφησε την Οικονομία στο χείλος του γκρεμού

Ασυνήθιστα επιθετικός απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν μιλώντας για την κατάσταση της ένωσης (State of the Union) κατηγορώντας τον πως υποτάχθηκε, «υποκλίθηκε» στον Βλαντίμιρ Πούτιν και κρίνοντας πως «η ελευθερία και η δημοκρατία» στη χώρα υφίστανται «επίθεση». «Η ελευθερία και η δημοκρατία υφίστανται επίθεση» στις ΗΠΑ, δήλωσε επίσης ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Από την εποχή «του προέδρου Λίνκολν» και του αμερικανικού εμφυλίου πολέμου, «ουδέποτε η ελευθερία μας και η δημοκρατία μας είχαν δεχθεί (τέτοια) επίθεση στη χώρα μας όπως σήμερα», είπε ο Δημοκρατικός πρόεδρος στην ομιλία του στο Κογκρέσο. Ο Αμερικανός πρόεδρος καυχήθηκε για τα πεπραγμένα του στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής, διαβεβαιώνοντας πως όλος ο κόσμος «φθονεί» σήμερα την οικονομία των ΗΠΑ. «Κληρονόμησα μια οικονομία που βρισκόταν στο χείλος του γκρεμού. Τώρα όλος ο κόσμος φθονεί την οικονομία μας. Δημιουργήθηκαν 15 εκατομμύρια θέσεις εργασίας μέσα σε μόλις τρία χρόνια, αυτό είναι ρεκόρ. Και το ποσοστό της ανεργίας είναι το χαμηλότερο εδώ και 50 χρόνια», διαβεβαίωσε ο Δημοκρατικός, υποψήφιος για την επανεκλογή του τον Νοέμβριο, στην εφ’ όλης της ύλης ομιλία του, απευθυνόμενος στην ολομέλεια του αμερικανικού Κογκρέσου.

Tune in as I deliver the State of the Union address to a joint session of Congress. https://t.co/umvhDstnSu

— President Biden (@POTUS) March 8, 2024