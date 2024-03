Επίθεση στην αυτοκινητοπομπή Ζελένσκι λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη

H αυτοκινητοπομπή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που βρισκόταν 150 μέτρα από την ελληνική αποστολή υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δέχθηκε επίθεση από ρωσικό πύραυλο στις 11:43 σήμερα το πρωί. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι «Δεν υφίσταται κανένα ζήτημα με την ασφάλεια του Πρωθυπουργού και της ελληνικής αποστολής». Ο υπουργός Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου, που συμμετέχει στην αποστολή δήλωσε πως όλοι είναι καλά. Στην ελληνική αποστολή μετέχουν πλην του πρωθυπουργού και της ασφάλειας, άλλα οκτώ άτομα. Πρόκειται για τους Άννα Μαρία Μπούρα, διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, Κύρα Κάπη διευθύντρια επικοινωνίας του Μεγάρου Μαξίμου, Αριστοτελία Πελώνη σύμβουλος διεθνών θεμάτων και ΜΜΕ και Αλέξανδρος Μαράκης, στέλεχος γραφείου Τύπου, όπως και oι Δημήτρης Παπαμήτσος και Αλέξης Παπαχρήστος, προσωπικός φωτογράφος και προσωπικός οπερατέρ αντίστοιχα του κ. Μητσοτάκη.

‼️🇺🇦💥 BREAKING Powerful explosion in Odessa, where the Prime Minister of #Greece was supposed to meet with #Zelensky.

🚨 Air raid alarm and an explosion in Odessa.

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis was supposed to visit the city today to meet with President Zelensky. pic.twitter.com/sp5k9kEZkc

— Maimunka News (@MaimunkaNews) March 6, 2024