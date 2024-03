Έπεσε το Facebook και το Instagram: Ο Έλον Μασκ τρολάρει τον Ζούκερμπεργκ

Ένα μικρό «πόλεμο» ανάμεσα στον ιδιοκτήτη του X, Έλον Μάσκ, και του Facebook προκάλεσε το πρόβλημα που εμφανίστηκε την Τρίτη σε υπηρεσίες της Meta (Facebook, Instagram, Messenger) σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα. Ο Μασκ δεν έχασε την ευκαιρία να αστειευτεί με τους αντιπάλους του, λέγοντας και πόσο καλά πάει η δική του πλατφόρμα. Λίγη ώρα μετά την εμφάνιση των προβλημάτων το απόγευμα της Τρίτης, ο Άντι Στόουν, εκπρόσωπος της Meta, έγραψε: «Είμαστε ενήμεροι ότι οι χρήστες αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στις υπηρεσίες μας. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό».

We’re aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now. — Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024

Το σχόλιο του Μασκ ήρθε λίγο αργότερα. «Αν διαβάζετε αυτό το μήνυμα, είναι γιατί οι διακομιστές μας λειτουργούν», αστειεύτηκε ο Έλον Μασκ.

If you’re reading this post, it’s because our servers are working — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2024

Και σε λίγο «απάντησε» με ένα ειρωνικό σκίτσο που δείχνει τις εφαρμογές της Meta να χαιρετούν στρατιωτικά το Χ του Μασκ.

Υπενθυμίζεται πως επανήλθαν μετά από μία ώρα κατά την οποία είχαν «πέσει» Facebook, Instagram, Messenger και Therads. Συγκεκριμένα, τα δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα ήταν «πεσμένα» από τις 17:15 αποσυνδέοντας αυτόματα όλους τους χρήστες, οι οποίοι δεν μπορούσαν να επανασυνδεθούν.

Η πρώτη επίσημη ανακοίνωση του Facebook

«Το Facebook θα είναι σύντομα και πάλι κοντά σας» ειδοποίησε η πλατφόρμα τους χρήστες της, περίπου μισή ώρα μετά τα πρώτα προβλήματα που παρατηρήθηκαν. «Προς τον παρόν το Facebook είναι εκτός λειτουργίας, για λόγους συντήρησης» αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της η εταιρεία και συνεχίζει: «Σε λίγα λεπτά, όμως, θα μπορείτε και πάλι να συνδεθείτε. Στο μεταξύ, διαβάστε περισσότερα για το λόγο που βλέπετε αυτό το μήνυμα. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή που δείχνετε όσο κάνουμε βελτιώσεις στον ιστότοπο». «Είμαστε ενήμεροι ότι οι χρήστες αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στις υπηρεσίες μας. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Άντι Στόουν, εκπρόσωπος του ομίλου.

Ωστόσο περίπου στις 17:50, ώρα Ελλάδας, το facebook ειδοποίησε τους χρήστες πως «θα είναι σύντομα και πάλι κοντά σας. Προς το παρόν, το Facebook είναι εκτός λειτουργίας, για λόγους συντήρησης. Σε λίγα λεπτά, όμως, θα μπορείτε και πάλι να συνδεθείτε. Στο μεταξύ, διαβάστε περισσότερα για το λόγο που βλέπετε αυτό το μήνυμα. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή που δείχνετε όσο κάνουμε βελτιώσεις στον ιστότοπο». Τελικά στις 18:30 ολοένα και περισσότεροι χρήστες καταφέρνουν να συνδεθούν με το πρόβλημα να επιδιορθώνεται.

Ο Down Detector κατέγραψε έως 580.000 αναφορές χρηστών για το Facebook και έως 92.000 για το Instagram, ωστόσο ο ιστότοπος έδειχνε αξιοσημείωτη μείωση των αναφορών λιγότερο από μία ώρα μετά την έναρξη της διακοπής λειτουργίας. Σχεδόν 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία από τις πλατφόρμες του κολοσσού των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp) κάθε μήνα.