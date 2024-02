Ελικόπτερο κρεμάστηκε σε γέφυρα: Τρομακτικό βίντεο από την Κολομβία

Σοκαριστική η είδηση για ένα ελικόπτερο στην Κολομβία που απέφυγε σφοδρή σύγκρουση καθώς κρεμάστηκε από μια γέφυρα. Η προγραμματισμένη πτήση του τουριστικού ελικοπτέρου για τη Δευτέρα (26/02) θα βρισκόταν στον αέρα για 12 λεπτά με σκοπό την μεταφορά των έξι επιβατών σε ένα δείπνο. Το αεροσκάφος έχασε τον έλεγχο και πέφτοντας πιάστηκε στην πλευρά ενός πολυώροφου κτιρίου στο Μεντεγίν.

Οι έξι επιβαίνοντες κατάφεραν να επιζήσουν. Στο βίντεο που δημοσιεύθηκε, ο 36χρονος Φρανσίσκο Σάλας, ενώ ήταν παρόν στο ατύχημα τηλεφωνούσε στον πατέρα μέσω βιντεοκλήσης. Ταυτόχρονα, πάλευε να μην μετακινηθεί καθώς η μετατόπιση βάρους στην εν λόγω περίσταση θεωρείται ριψοκίνδυνη. Ο 36χρονος ανέφερε: «Μπαμπά πέσαμε με το ελικόπτερο. Είμαστε πολύ ψηλά. Σε αγαπώ, σε ευχαριστώ που με προστάτευσες. Θα επιβιώσω μπαμπά».

Terrifying video shows panic inside tourist helicopter as it spirals out of control and crashes down in Colombia before US passenger makes desperate video call to say goodbye to family pic.twitter.com/GCw3y1IUQI

Συναγερμός στις νορβηγικές Αρχές σήμερα με ένα ελικόπτερο και έξι επιβαίνοντες να πέφτει στη θάλασσα. Σχεδόν πενήντα λεπτά έπειτα από την πτώση του ελικοπτέρου κοντά στο νησί Σότρα στάλθηκε βοήθεια. Συγκεκριμένα, συνεργεία διάσωσης βρήκαν και περιέθαλψαν τους έξι επιβαίνοντες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομεία. Στην εν λόγω περιοχή κυριαρχούσαν πολύ έντονοι άνεμοι, όπως δήλωσε αξιωματούχος της υπηρεσίας διάσωσης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Stavanger Aftonblad, το ελικόπτερο τύπου Sikorsky S-92 άνηκε στην εταιρεία Bristow και είχε αναλάβει τη μεταφορά προσωπικού από και προς υπεράκτιες πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Εκπρόσωπος της εταιρίας κατέθεσε ότι: «Είμαστε ενήμεροι για το περιστατικό και είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε τις ανακριτικές αρχές και τον πελάτη μας. Η ασφάλεια είναι η πρώτη μας προτεραιότητα».

Όλα τα τεκμήρια και δεδομένα της εναέριας κυκλοφορίας ανέδειξαν ότι αρκετά διασωστικά ελικόπτερα έκαναν κύκλους στον αέρα κοντά σε ένα νησί δυτικά του Μπέργκεν. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στη Νορβηγία και έναν δημοφιλή κόμβο για τη νορβηγική υπεράκτια βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου.

🚨 NOW- One Dead, Five Injured in Norwegian Helicopter Crash📍Oslo, Norway |

In a harrowing incident off the coast of western Norway, authorities confirm one fatality and five injuries resulting from a helicopter crash into the ocean.

The Sikorsky S-92 aircraft, operated by… pic.twitter.com/f4M6P5G30n

— Overton (@OvertonLive) February 29, 2024